"Me rompieron la cabeza": la angustia de La Maciel tras la notificación judicial que recibió en Gran Hermano

Según explicó, con el paso del tiempo decidió avanzar judicialmente: “Tardé muchos años en mover la causa. Denuncié a dos personas, junté testigos y cuando cayeron presos, cayó mucha gente y fue noticia”.

Además, aseguró que desde entonces comenzó a recibir hostigamiento en redes sociales. “Desde que pasó eso me acosaron”, sostuvo.

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Qué dijo La Maciel tras ser notificada por la Policía en Gran Hermano

Entre lágrimas, La Maciel fue contundente al defenderse: “Soy inocente y sé cómo probarlo, aunque siento que mi familia la debe estar pasando mal. Lograron romperme la cabeza”.

Al salir del confesionario, decidió contarle lo ocurrido solo a sus compañeras más cercanas, manteniendo el tema en reserva dentro de la casa. Allí volvió a referirse al trasfondo del conflicto, relacionado con personas que le exigían dinero a su hermana para poder trabajar en la calle.

“Jamás van a poder meterme presa porque jamás en mi vida hice algo así. Nunca exploté a nadie”, afirmó con firmeza.

Por último, recordó el impacto que tuvo en su vida esta situación: “Me metí en esto sin saber que era tan grande y casi me matan; hasta tuve que vivir con la Gendarmería afuera de casa”.

El hecho, absolutamente inusual para un reality, abre un nuevo capítulo de máxima tensión en Gran Hermano, donde la exposición mediática ahora se mezcla con una causa judicial en curso.