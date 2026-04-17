"Me rompieron la cabeza": la angustia de La Maciel tras la notificación judicial que recibió en Gran Hermano
La Maciel recibió un documento en plena casa por una causa por “explotación sexual y maltrato”, se quebró en el confesionario y apuntó contra su pasado luego en charla con sus compañeros de Gran Hermano.
17 abr 2026, 08:45
"Me rompieron la cabeza": así quedó La Maciel tras la notificación judicial que recibió en Gran Hermano
Un episodio completamente inesperado sacudió las últimas horas deGran Hermano: Generación Dorada (Telefe) y generó un fuerte impacto tanto dentro como fuera de la casa. Una participante fue notificada por la Policía en el marco de una denuncia judicial en su contra.
Se trata de La Maciel, quien recibió un documento oficial vinculado a una causa por presunta “explotación sexual, regenteo y maltrato”, a partir de una presentación realizada por 17 jóvenes trans. La causa quedó caratulada como “averiguación de ilícito” y está radicada en el Juzgado Federal N°2 de San Martín.
Luego de firmar la notificación, la participante ingresó al confesionario completamente afectada y rompió en llanto al dar su versión de los hechos. “Me movió la cabeza y sé de dónde viene”, comenzó diciendo, visiblemente angustiada.
En ese contexto, vinculó la situación con una historia personal muy dolorosa: “Todo empezó un día cuando mi hermana, que ya no está en este mundo, vino a contarme que no podía trabajar en la calle porque había alguien que le sacaba plata”.
Según explicó, con el paso del tiempo decidió avanzar judicialmente: “Tardé muchos años en mover la causa. Denuncié a dos personas, junté testigos y cuando cayeron presos, cayó mucha gente y fue noticia”.
Además, aseguró que desde entonces comenzó a recibir hostigamiento en redes sociales. “Desde que pasó eso me acosaron”, sostuvo.
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Qué dijo La Maciel tras ser notificada por la Policía en Gran Hermano
Entre lágrimas, La Maciel fue contundente al defenderse: “Soy inocente y sé cómo probarlo, aunque siento que mi familia la debe estar pasando mal. Lograron romperme la cabeza”.
Al salir del confesionario, decidió contarle lo ocurrido solo a sus compañeras más cercanas, manteniendo el tema en reserva dentro de la casa. Allí volvió a referirse al trasfondo del conflicto, relacionado con personas que le exigían dinero a su hermana para poder trabajar en la calle.
“Jamás van a poder meterme presa porque jamás en mi vida hice algo así. Nunca exploté a nadie”, afirmó con firmeza.
Por último, recordó el impacto que tuvo en su vida esta situación: “Me metí en esto sin saber que era tan grande y casi me matan; hasta tuve que vivir con la Gendarmería afuera de casa”.
El hecho, absolutamente inusual para un reality, abre un nuevo capítulo de máxima tensión en Gran Hermano, donde la exposición mediática ahora se mezcla con una causa judicial en curso.