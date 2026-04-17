Como en Los Simuladores: Federico D'Elía reveló la insólita maniobra con la que engañó a la Policía y quedó libre
El actor Federico D'Elía recordó la táctica que implementó en la adolescencia al mejor estilo Los Simuladores dentro de una comisaría con un sorprendente final.
17 abr 2026, 08:45
Como en Los Simuladores: Federico D'Elía reveló la insólita maniobra con la que engañó a la Policía y quedó libre
Federico D’Elía fue el invitado del jueves en el programa Otro día perdido (El Trece) y en charla con Mario Pergolini recordó una particular anécdota de la adolescencia.
El actor comentó que en la época de la dictadura fue detenido algunas veces en la ciudad de La Plata por cuestiones menores como jugar al fútbol de noche en la calle o estar en una plaza con amigos.
Lo cierto es que sin saberlo comentó una táctica al mejor estilo Mario Santos, su recordado personaje en la exitosa ficción Los Simuladores de Damián Szifron donde ideaba todos los planes del grupo para resolver conflictos, y que implementó por aquel entonces para poder salir una de esas veces que terminó dentro de la comisaría.
"Me contaron que estuviste preso varias veces, ¿es cierto que tu mamá te fue a buscar varias veces a la comisaría?", le consultó el conductor.
A lo que el artista comentó sonriendo: “Mamá en particular no me fue a buscar nunca. Ella se enteraba, pero yo trataba de que no se enterara e iba otra persona a buscarme. Muy reiterado no, habré caído en cana tres o cuatro veces”.
El actor indicó que esas caídas en la comisaría se debían a travesuras de la edad y explicó el contexto del país: “Yo fui en cana post dictadura y ahí era una cana de mier... dando vueltas: en ese momento estaba el músculo entrenado para que cualquier cosita te agarraban de los pelos y te llevaban a la comisaría".
"Nuestras cositas eran jugar al fútbol a las 4 de la mañana en cualquier lado, en la calle en la ciudad de La Plata contra un portón o en la plaza jodiendo con las hamacas”, recordó el actor.
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El día que Federico D’Elía se hizo el desmayado en una comisaría para safar
En su charla con Mario Pergolini, Federico D’Elía comentó qué hizo al ser llevados a una comisaría con su hermano y un amigo y que les sirvió para poder salir de esa situación de detención.
“Una vez me metieron en cana y ahí empezó mi actuación. Íbamos caminando tranquilos y de repente vemos tole tole, empiezan a correr y empezamos a correr, estaba entrenado eso. Así como corrimos nos separamos, vi que bajaba la cana y martillaba e iban donde estaba mi hermano y yo escondido en otro lugar", comentó el actor.
Y cerró sobre ese particular momento: "Nos metieron en el patrullero y nos llevaron a la comisaría. Entramos ahí y empezamos a hacer ejercicio. Yo con 17 años, y en un momento les aviso bajito a mi hermano y al otro que me iba a hacer el desamayado y me tiré al piso tipo pataleta. Los canas se asustaron y nos dijeron váyanse de acá".
Además, el artista destacó que no le gustaba estudiar y que siguió los pasos de su padre Jorge en la actuación. "Si mi viejo no hubiese sido actor no sé si lo hubiese sido y no quería estudiar en la facultad", se sinceró.