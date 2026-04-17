Como en Los Simuladores: Federico D'Elía reveló la insólita maniobra con la que engañó a la Policía y quedó libre

A lo que el artista comentó sonriendo: “Mamá en particular no me fue a buscar nunca. Ella se enteraba, pero yo trataba de que no se enterara e iba otra persona a buscarme. Muy reiterado no, habré caído en cana tres o cuatro veces”.

El actor indicó que esas caídas en la comisaría se debían a travesuras de la edad y explicó el contexto del país: “Yo fui en cana post dictadura y ahí era una cana de mier... dando vueltas: en ese momento estaba el músculo entrenado para que cualquier cosita te agarraban de los pelos y te llevaban a la comisaría".

"Nuestras cositas eran jugar al fútbol a las 4 de la mañana en cualquier lado, en la calle en la ciudad de La Plata contra un portón o en la plaza jodiendo con las hamacas”, recordó el actor.

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El día que Federico D’Elía se hizo el desmayado en una comisaría para safar

En su charla con Mario Pergolini, Federico D’Elía comentó qué hizo al ser llevados a una comisaría con su hermano y un amigo y que les sirvió para poder salir de esa situación de detención.

“Una vez me metieron en cana y ahí empezó mi actuación. Íbamos caminando tranquilos y de repente vemos tole tole, empiezan a correr y empezamos a correr, estaba entrenado eso. Así como corrimos nos separamos, vi que bajaba la cana y martillaba e iban donde estaba mi hermano y yo escondido en otro lugar", comentó el actor.

Y cerró sobre ese particular momento: "Nos metieron en el patrullero y nos llevaron a la comisaría. Entramos ahí y empezamos a hacer ejercicio. Yo con 17 años, y en un momento les aviso bajito a mi hermano y al otro que me iba a hacer el desamayado y me tiré al piso tipo pataleta. Los canas se asustaron y nos dijeron váyanse de acá".

Además, el artista destacó que no le gustaba estudiar y que siguió los pasos de su padre Jorge en la actuación. "Si mi viejo no hubiese sido actor no sé si lo hubiese sido y no quería estudiar en la facultad", se sinceró.