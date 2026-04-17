Una famosa periodista se separó de su novio a días de haberse comprometido: "Le devolví el anillo"

“Está todo bien, pero había cuestiones en las que no terminábamos de ponernos de acuerdo. Todo se dio demasiado rápido, con mucha vorágine y con cosas lindas, pero la semana pasada se dio un episodio en el que me enojé y puse un freno ”, detalló.

“Esta pelea coincidió con un viaje que él tenía, así que aprovechamos a frenar. Creo que estábamos haciendo encajar algo que ya no encajaba”, reflexionó sobre el final de la relación y la importancia de sanar con la distancia.

Aunque el distanciamiento terminó teniendo más sabor a final que a simple pausa, Duré eligió poner el foco en lo positivo de la historia y despedir el vínculo sin conflictos ni reproches. “Pasamos cosas re lindas y me quedo con eso. No quiero ahondar mucho para no exponerlo ni a él ni a su familia, porque acá estamos hablando de muy buenas personas. No fue nada grave, sino cuestiones estructurales en las que no encajábamos. Creo que él necesita al lado otro tipo de mujer”, dijo.

Más allá de esa mirada serena, también reconoció que atravesar la ruptura no fue fácil. A pesar de que la relación fue breve, la intensidad con la que la vivió hizo que el impacto emocional se sintiera con fuerza: “Más allá de todo siento paz porque di todo lo que podía dar. Por cuestiones de personalidad estábamos chocando mucho y creo que todo eso influyó para tomar esta decisión”.

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Cómo se conocieron Nancy Duré y su pareja

El 8 de diciembre de 2025, Nancy Duré contó en primera persona en Puro Show (El Trece) que estaba saliendo con un vecino de su edificio, a quien había conocido en la pileta. El hombre en cuestión, Carlos, de 63 años.

La historia salió a la luz el 7 de diciembre en Infama (América TV), cuando la propia periodista decidió compartirlo en una charla con Marcela Tauro. Allí contó que todo había comenzado hacía un par de meses, aunque prefirió manejarse con cautela: si bien el interés venía de antes, llevaban apenas un mes de relación más formal, por lo que evitaba apresurarse a definir el vínculo.

En paralelo, también dejó algunas pistas en sus redes sociales. En su cuenta de Instagram publicó una imagen relajada, en la que se la veía descansando con sus pies apoyados sobre los de otra persona. Sin mostrar demasiado, ese pequeño gesto alcanzó para despertar la atención de sus seguidores, que rápidamente empezaron a especular sobre su nueva historia sentimental.

Luego de que trascendiera la noticia y tras mostrarse públicamente con su nueva pareja en redes sociales, habló abiertamente sobre su presente sentimental, donde dio detalles del vínculo que comenzó y de cómo, en muy poco tiempo, la relación había tomado un rumbo mucho más serio, especialmente después de un fin de semana que resultó clave para ambos.

"Estoy noviando si. La foto no es en la pileta del edificio", empezó su relato la periodista, mientras los compañeros del panel acotaban y estallaban por la noticia.

En ese mismo intercambio, también repasó cómo se fue dando todo y compartió una anécdota especial del casamiento al que asistieron juntos, un evento que marcó un antes y un después en la pareja: “No saben lo que me pasó. Fuimos al casamiento de su sobrino el sábado. Nos conocemos hace dos meses, hace un mes que estamos de novios y ya se fumó que mi relación era con Carlitos Monti, Doman, Baby Etchecopar… Quería postear una foto y posteamos. El vestido me lo regaló él".

Además, recordó un momento tan inesperado como simbólico que vivió durante la celebración, cuando terminó siendo protagonista de una escena que ni ella misma había anticipado. “La chica estaba por tirar el ramo, estaban todas las jovencitas peleándose; yo me voy para atrás. Me fui atrás del todo y me cayó a mí el ramo, vino a mí. Yo dije: ‘Llegó el ramo… aunque sea, hagamos una de mentira en la playa’".

Por último, al referirse a su pareja, dejó en claro que se trata de alguien completamente ajeno al mundo mediático y que prefiere mantenerse lejos de la exposición, lo que también marcó el tono del vínculo desde el comienzo. Sobre Carlos, lo describió como “perfil muy bajo, no está acostumbrado a nada de esto".