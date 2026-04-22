Yanina Latorre se sinceró y reveló su ritual más íntimo: "En el auto"

La mediática reconoció que muchas veces se la percibe como alguien fuerte e inquebrantable, pero en esos momentos encuentra un refugio: "Porque da la sensación que no me importa nada, que nada me lastima y que no me entran las balas. En el auto me siento protegida. Nadie me ve".

Por último, confesó: "En esos llantos le he mandado audios desgarradores a Diego, reprochativos".

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Cuál fue el insólito drama de Yanina Latorre que encendió las redes

El Ejército de LAM compartió un video que rápidamente se viralizó y mostró una escena tan cotidiana como graciosa: la discusión entre Yanina Latorre y su hija Lola por Ralph, el perro de la familia.

"Me estoy riendo mucho porque le estoy diciendo a mi mamá que cuando me vaya a vivir sola me lo voy a llevar al perro y se pone del orto", comentó Lola mirando a cámara en un video que ella misma grabó.

Con humor, la joven insistió:"Ma, cuando me vaya a vivir solita me lo llevo". La respuesta de Yanina fue inmediata y tajante: "No, no, pará, no. Los perros de esta casa no se van. El perro es de mamá y papá, es de la familia. Jodete, si no te casás y te vas dentro de 20 años. No se discute. Es mío. Dejá de grabarme, que estoy hablando en serio. Ralph es mío".

La discusión escaló cuando Yanina involucró a Diego Latorre: "¡Diego! Lola está diciendo que cuando te vayas de casa te lleva a Ralph. ¿No que los perros que entran no se van de esta casa?".

La mediática se mantuvo firme en su postura: "Adoptá otro. Es mío, Ralph. El perro te quiere, pero tuyo no es. Es de la familia". Como si entendiera la tensión, Ralph se acercó a Yanina en ese preciso momento.

Lola, sin rendirse, retrucó: "Olvidate, ahora que me alquilo un depto se viene conmigo". Yanina, fiel a su estilo, lanzó: "Te denuncio". Y Lola, entre risas, le preguntó: "¿Y por qué me vas a denunciar, por ejemplo?". La respuesta de su madre fue inesperada y graciosa: "Por secuestradora". A lo que Lola cerró con humor: "Bueno, pero que soy doctora, te gano el juicio".