Yanina Latorre se sinceró y reveló su ritual más íntimo: "En el auto"

En su ciclo de El Observador, Yanina Latorre abrió su corazón y compartió un costado muy personal que sorprendió a sus oyentes. Con total sinceridad, reveló: "Lloro sola en el auto".
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En su programa radial de El Observador, Yanina Latorre compartió un costado muy personal que sorprendió a sus oyentes.
En su ciclo de El Observador, Yanina Latorre abrió su corazón y compartió un costado muy personal que sorprendió a sus oyentes. Con total sinceridad, reveló: "Lloro sola en el auto".
La conductora explicó que esas lágrimas aparecen tanto en momentos de tristeza como de alegría: "Hay cosas que me emocionan y lloro. Y yo tengo un tema, cuando en el auto voy sola manejando y me acuerdo de cosas, lloro sola".
Con detalles, describió cómo enfrenta esos instantes de vulnerabilidad: "Y cuando yo estoy muy mal, como soy muy orgullosa, y no me gusta que me vean vencida, yo lloro sola en el auto, seriamente. Me pongo un tema bien para abajo, tipo Montaner, Me va a extrañar".
Y siguió: "Por Lola y Dieguito, que, cuando estoy muy mal, voy, bárbaro, estoy en el programa, acá, hablo con Dora, Diego, y subo al auto y empiezo a recordar la miseria de mi casa. Porque yo también tengo problemas".
La mediática reconoció que muchas veces se la percibe como alguien fuerte e inquebrantable, pero en esos momentos encuentra un refugio: "Porque da la sensación que no me importa nada, que nada me lastima y que no me entran las balas. En el auto me siento protegida. Nadie me ve".
Por último, confesó: "En esos llantos le he mandado audios desgarradores a Diego, reprochativos".
El Ejército de LAM compartió un video que rápidamente se viralizó y mostró una escena tan cotidiana como graciosa: la discusión entre Yanina Latorre y su hija Lola por Ralph, el perro de la familia.
"Me estoy riendo mucho porque le estoy diciendo a mi mamá que cuando me vaya a vivir sola me lo voy a llevar al perro y se pone del orto", comentó Lola mirando a cámara en un video que ella misma grabó.
Con humor, la joven insistió:"Ma, cuando me vaya a vivir solita me lo llevo". La respuesta de Yanina fue inmediata y tajante: "No, no, pará, no. Los perros de esta casa no se van. El perro es de mamá y papá, es de la familia. Jodete, si no te casás y te vas dentro de 20 años. No se discute. Es mío. Dejá de grabarme, que estoy hablando en serio. Ralph es mío".
La discusión escaló cuando Yanina involucró a Diego Latorre: "¡Diego! Lola está diciendo que cuando te vayas de casa te lleva a Ralph. ¿No que los perros que entran no se van de esta casa?".
La mediática se mantuvo firme en su postura: "Adoptá otro. Es mío, Ralph. El perro te quiere, pero tuyo no es. Es de la familia". Como si entendiera la tensión, Ralph se acercó a Yanina en ese preciso momento.
Lola, sin rendirse, retrucó: "Olvidate, ahora que me alquilo un depto se viene conmigo". Yanina, fiel a su estilo, lanzó: "Te denuncio". Y Lola, entre risas, le preguntó: "¿Y por qué me vas a denunciar, por ejemplo?". La respuesta de su madre fue inesperada y graciosa: "Por secuestradora". A lo que Lola cerró con humor: "Bueno, pero que soy doctora, te gano el juicio".