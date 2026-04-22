Moria Casán apuntó contra Fabiana Cantilo por sus picantes dichos sobre Sofía Gala y Fito Páez

En su programa La mañana con Moria (El Trece), la One le respondió a su estilo a Fabiana Cantilo: “¿Yo qué pienso? Divertido de parte de ella. No sé si Rodolfo habrá llamado a esta chica y le habrá dicho algo. No tengo idea, ni me meto ni quiero hablar porque Sofía dice ‘no somos pareja, no somos nada’".

"Entonces yo no hablo, que hablen ellos. lo adoro a Páez, a mi hija la amo”, remarcó la conductora sobre la prudencia que tomará al hablar del vínculo entre su hija y el artista en público.

Y en el final dejó en claro que no piensa que Fito Páez tomará esa actitud en el vínculo que deslizó Fabiana Cantilo: “Cada hombre se entrega. No tiene complejo del machismo y eso no significa ser pollerudo y tampoco significa ser sometido. Suponte que Sofía le haya pedido algo y él quiere hacer respetar eso y hacer el pedido que le hizo, no significa estar sometido”, concluyó.

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La picante repuesta de Moria Casán a Betiana Blum tras la nota a PrimiciasYa

Moria Casán reaccionó furiosa al aire tras escuchar el testimonio de Betiana Blum a PrimiciasYa donde hablaron del escándalo en lo camarines del teatro.

“Mi carrera la hago con el trabajo. ¿Vos trabajaste 60 años seguidos como yo? ¿Nunca faltaste al teatro? Te peleaste con gente y tenés mala fama. Hay mucha gente a la que hiciste sufrir. No me vengas a romper las pelo...", contestó firme la conductora.

Y lanzó picante: "Te peleaste con cualquier cantidad de gente y tenés mala fama. Hay mucha gente que hiciste sufrir, así que no me vengas a romper las pelo.. con el trabajo y el escándalo. Me dijeron que esta mujer hizo sufrir a mucha gente, no voy a decir lo nombres pero si quieren el lunes lo digo. A una persona después de terminar una función, fue y le dijo de todo y la dejó llorando".

“Mi carrera no está basada en el escándalo, está basada en el trabajo, de no parar. Voy a cumplir 80 años, hago tele a la mañana y voy al teatro a la noche. Respeto a mis compañeras, no me enfermo y no falto. Esa cosa del escándalo no me llega, hay mala leche y resentimiento. Sos jodida Betiana Blum, dejá de joder y dejá de dar indicaciones a la gente que vas a ver al teatro, si no te gusta lo que hacen tus compañeros decíselos después en otro ámbito", cerró Moria Casán indignada con lo dichos de Betiana Blum.