Escándalo en la casa de Gran Hermano: presencia policial y grave notificación para un participante

Poco después, Riva Roy confirmó en sus historias de Instagram que la participante notificada era La Maciel. Cabe recordar que, semanas atrás, Ángel de Brito había contado en LAM (América TV) que la participante había sido denunciada por explotar menores, lo que suma aún más tensión a la polémica que rodea al reality.

gran hermano riva roy, historia 2

Qué detalles dio una denunciante de La Maciel que generaron conmoción

Tras hacerse pública la denuncia contra La Maciel, participante de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), por presunta explotación sexual de menores, Flor, una de las denunciantes, se presentó en LAM (América TV) para dar su testimonio y compartir cómo vivió aquellos hechos.

“Somos un grupo que la estamos denunciando por explotación sexual, muchas chicas éramos menores de edad, yo tenía 15 años”, relató con firmeza. Luego agregó detalles sobre el supuesto mecanismo: “Las chicas me contaron que tenía que pagarle para poder trabajar en la ruta 8”. Ese dinero, según explicó, tenía un nombre específico: “Se llamaba la famosa ‘diaria’ o ‘plaza’. Nos pegaba si no llegábamos”.

Flor también remarcó que la acusada conocía la edad de las jóvenes: “Creo yo que sabía la edad que tenía yo y muchas de mis compañeras, había otras que eran más chicas todavía”. Y cerró con una frase que resonó fuerte: “Somos 17 chicas que ratificamos la denuncia… Así como cuenta su historia llorando, que cuente esto”.

Ante estas acusaciones, el círculo cercano de Jessica “La Maciel” salió rápidamente a defenderla y negó todo lo dicho. “Es mentira, es todo una operación. Una falsa denuncia”, aseguró Mariano, su pareja, según relató Pilar Smith en el programa.

En paralelo, la periodista Laura Ubfal aportó un dato sobre el proceso de selección del reality: “Para entrar a Gran Hermano se piden antecedentes".