Escándalo en la casa de Gran Hermano: presencia policial y grave notificación para un participante

Minutos antes de que Intrusos (América TV) termine, Paula Varela sorprendió con una revelación que encendió las alarmas en torno a Gran Hermano Generación Dorada(Telefe).
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Intrusos encendió la polémica al revelar un nuevo escándalo en Gran Hermano Generación Dorada. Los detalles.
Minutos antes de que Intrusos (América TV) termine, Paula Varela sorprendió con una revelación que encendió las alarmas en torno a Gran Hermano Generación Dorada(Telefe).
El conductor Adrián Pallares introdujo el tema con una frase picante: "Gran Hermano es como la cárcel de Devoto, casi, porque todos los que están adentro tienen una causa".
“Lo acaba de publicar Santi Riva Roy y dice: ‘Último momento, la federal en Telefe, en este momento, intentando notificar’. Esto sería un participante de Gran Hermano que tiene problemas judiciales, sabemos que son dos o tres los que están medio jodidos ahí adentro”, contó Varela, generando sorpresa en el estudio.
Entre los nombres que el panel puso sobre la mesa aparecieron dos posibles implicados: Luana Fernández, por su vínculo con Yao Cabrera, y Brian Sarmiento, señalado por una deuda de cuota alimentaria.
Poco después, Riva Roy confirmó en sus historias de Instagram que la participante notificada era La Maciel. Cabe recordar que, semanas atrás, Ángel de Brito había contado en LAM (América TV) que la participante había sido denunciada por explotar menores, lo que suma aún más tensión a la polémica que rodea al reality.
Tras hacerse pública la denuncia contra La Maciel, participante de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), por presunta explotación sexual de menores, Flor, una de las denunciantes, se presentó en LAM (América TV) para dar su testimonio y compartir cómo vivió aquellos hechos.
“Somos un grupo que la estamos denunciando por explotación sexual, muchas chicas éramos menores de edad, yo tenía 15 años”, relató con firmeza. Luego agregó detalles sobre el supuesto mecanismo: “Las chicas me contaron que tenía que pagarle para poder trabajar en la ruta 8”. Ese dinero, según explicó, tenía un nombre específico: “Se llamaba la famosa ‘diaria’ o ‘plaza’. Nos pegaba si no llegábamos”.
Flor también remarcó que la acusada conocía la edad de las jóvenes: “Creo yo que sabía la edad que tenía yo y muchas de mis compañeras, había otras que eran más chicas todavía”. Y cerró con una frase que resonó fuerte: “Somos 17 chicas que ratificamos la denuncia… Así como cuenta su historia llorando, que cuente esto”.
Ante estas acusaciones, el círculo cercano de Jessica “La Maciel” salió rápidamente a defenderla y negó todo lo dicho. “Es mentira, es todo una operación. Una falsa denuncia”, aseguró Mariano, su pareja, según relató Pilar Smith en el programa.
En paralelo, la periodista Laura Ubfal aportó un dato sobre el proceso de selección del reality: “Para entrar a Gran Hermano se piden antecedentes".