La inesperada actitud de los hijos de Wanda Nara con L-Gante por una drástica determinación

En un momento de relax, Wanda hizo un vivo en sus redes y un usuario quiso saber por la relación de Elían con sus hijos. "Nunca me dijeron nada malo", afirmó el cantante. "Y no, son nenes, ¿por qué te van a decir algo malo?", reaccionó la figura de Telefe.

Para no defraudar a sus fans, que quieren saber todo sobre su relación con L-Gante, la conductora de Bake Off Famosos reveló que hubo un cortocircuito entre el artista y sus hijos. "Se enojaron una vez que les sacaste la Play", contó.

Al parecer, Elían tenía asociada su tarjeta de crédito al perfil de dicho dispositivo y el resumen venía cada vez más abultado. Por esa razón, tuvo que sacárselas.

El acertado vaticinio de Pitty La Numeróloga sobre la relación de Wanda Nara y Mauro Icardi

Pitty La Numeróloga estuvo en Implacables (El Nueve) y recordó que ella le vaticinó a Wanda Nara que iba a vivir un romance con L-Gante tras alejarse de Mauro Icardi.

“Yo hablé con Wanda hace cuatro días. Me llamó y me dijo, ‘¡Ay, Pitty, al final se cumplió todo lo que me dijiste!’. Y bueno, ella está viviendo como con mucha intensidad. Yo había hecho un video explicando los números de Wanda como hace un año, más o menos, ustedes saben que a mí me gusta investigar”, contó en el ciclo de Susana Roccasalvo.

“Yo le había dicho que iba a tener un romance. Este romance viene hace tiempo. Es un romance que a ella la traspasó, la puso en otro lugar. Me parece que Wanda es dueña de su vida, lo está viviendo con mucha alegría. Y es así, un romance”, agregó.

De todos modos, Pitty advirtió que no destaca una reconciliación entre Wanda y Mauro. "La sentí como enamorada, pero si tengo que hablar como numeróloga, y no como persona que te cae bien, y que te puede escuchar, yo creo que es un romance. Me parece que es algo que ella tenía pendiente, que puede durar un tiempo y que todavía no están cerradas las puertas con su ex pareja”, señaló.

Y finalizó: "A veces hay lazos que son mucho más profundos, que en un matrimonio pueden pasar muchas cosas. Generalmente, la gente, no dice la posta, o estos tiempos uno sabe que hay muchas idas y vueltas en un matrimonio. Creo que a Mauro le puede salir un amorío, puede haber mucho más movimiento, pero es un tiempo”.