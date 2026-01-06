Yanina Latorre debutó en MasterChef Celebrity y confrontó fuerte a La Joaqui: "Tengo razón yo"

Embed

Cómo fue el cruce entre Yanina Latorre y Wanda Nara

Durante la ausencia de Maxi López en MasterChef Celebrity (Telefe), el reality recurrió a reemplazos de alto voltaje para mantener la dinámica del programa. Tras el paso de Claudia Villafañe, este martes 6 de enero se sumó Yanina Latorre, quien rápidamente encendió el estudio con sus chicanas y comentarios sin filtro.

La presentación estuvo marcada por la complicidad y un toque de “veneno elegante”. Wanda Nara anunció la llegada de Latorre con ironía y buena onda: “Le voy a dar la bienvenida a otra reemplazante de Maxi. Él mismo eligió su staff de reemplazantes, por suerte me la hizo fácil, como siempre en nuestra historia. Llamó a una gran amiga para ese reemplazo, adelante Yanina Latorre”.

Ya en la cocina, Latorre saludó al jurado y arrancó con humor, preguntando si la iban a tratar bien y admitiendo que la cara de Germán Martitegui le daba miedo. Mientras recorría las estaciones, no dudó en dejar otra perlita al ver a Ian Lucas, a quien preguntó directamente si sale con Evangelina Anderson.

La tensión y el ida y vuelta subieron un nivel cuando se mencionó la medalla obtenida la semana anterior. Yanina expresó su desconfianza en voz alta: “Igual no confío en vos (Wanda), andá a saber el beneficio que me toca”, a lo que la mediática y el chef respondieron cómplices: “Hacés bien”.

Las chicanas continuaron. Ante la pregunta de Nara sobre si había pedido condiciones, Latorre respondió con picardía: “Camarín, como La Joaqui”. La cantante negó al instante y fue más allá: “Dicen muchas mentiras, es siempre publicidad gratis”. “A nosotros de tu programa (SQP) nos filtraron que venías con mucho miedo”, sentenció, demostrando no tener miedo ni mucho menos.

Lejos de esquivar la polémica, Wanda aclaró versiones mientras Yanina volvió a subir la apuesta: “Para mí no está aclarado, para mí tengo razón yo”. La conductora del reality culinario sumó otra bomba: “Te quiero aclarar que se juntaron firmas para que no estés acá”.

El cierre del ida y vuelta fue un verdadero pase de factura digital. Wanda recomendó “hacer buena letra” porque “la gente confía mucho en la palabra de Yanina”, y cuando surgió el tema del supuesto enojo entre ambas, la panelista precisó: “No, vos me bloqueaste a mí, reina”, mientras que la empresaria de cosméticos retrucó: “Te hice el favor de bloquearte en Instagram, no en WhatsApp que es más íntimo. Instagram hacete una cuenta trucha, que debés tener”.