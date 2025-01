La irrefutable prueba de que Tini Stoessel y Young Miko pasaron año nuevo juntas

En principio, fue la periodista e influencer Juariu, quien expuso en sus historias las coincidencias entre la locación de los festejos de ambas que dejaron todo en evidencia.

Y es que tanto en las historias de Tini, como en la publicación de Young Miko, se puede ver el mismo árbol de navidad, la misma vajilla y el mismo fondo que indica que estaban en el mismo living.

“Estoy muy feliz. Tenés razón. Vos ya lo sabés y estoy muy bien”, fueron las palabras de Tini hace unas semanas cuando Susana Giménez deslizó que estaba enamorada.

Tini Stoessel y Young Miko año nuevo

Tini Stoessel confesó cómo está su corazón hoy y explicó por qué resguarda su vida íntima

Tini Stoessel rompió el silencio después de mucho tiempo y confesó cómo está su corazón hoy en medio de los rumores de romance con la puertorriqueña Young Miko y explicó por qué ya no expone su vida privada.

Entrevistada en Rumis por Julieta Poggio, fue la ex Gran Hermano 2022 quien, después de confesar que es fan de su último disco, le hizo una pregunta al hueso a la popular artista.

"Te veo muy hermosa, te veo con una sonrisa y con unos ojitos que te brillan. Te quería preguntar, ¿cómo está tu corazón hoy?", le consultó.

Ante esta pregunta, Tini respondió: "Está re bien Juli. La verdad es que estoy más feliz que nunca". Y dio detalles de por qué se mantuvo alejada de los medios en el último tiempo pese a los trascendidos sobre su vida.

“El estar expuesta hace tantos años significó mucho para mí mentalmente y di varias batallas que cada uno las vive como puede y con las herramientas que va teniendo. Pero después de haberla pasado mal en ciertas ocasiones, exponiendo o hablando de mi vida personal, eso me llevó a lugares que no me hicieron bien”, explicó Tini Stoessel.

De ese modo, la cantante aludió sin decirlo a la su separación del futbolista Rodrigo De Paul. “Hoy prefiero mantenerlo desde otro lado (su vida privada). Obviamente que el día que tenga ganas de compartirlo, tampoco me privaré”.

“Me encuentro tan feliz de esta manera, que creo que es lo importante, por eso lo estoy guardando. Lo estamos guardando desde ese lado, y me parece importante”, concluyó sonriente Tini Stoessel.