El coqueteo entre Tini Stoessel y Young Miko que vuelve a encender las rumores de romance

Así las cosas, en las últimas horas la argentina compartió un serie de imágenes de su paso por el ciclo de Telefe en su cuenta de Instagram. “Ayer en Susana. Qué lindo volver a vernos. Gracias por recibirme con tanto amor, lxs amo demasiado. Lo disfrutamos un montón, @gimenezsuok te adorooo”, escribió Tini junto al álbum de fotografías y videos.

Fue así que, entre los miles de comentarios que le dejaron sus seguidores, pudo verse el de Young Miko que no pasó inadvertido al escribirle “Lo hermosa e increíble”, junto a una corona y un corazón rosa flechado, a lo que Stoessel le devolvió el piropo con su dulce respuesta: “Vos, mi vida”, acompañado por un corazón rojo y una carita emocionada.

La especial dedicatoria de Young Miko a Tini Stoessel en pleno show: "Tú me tienes..."

A fines de octubre pasado, en las redes sociales se hizo viral un fragmento del concierto que la cantante puertorriqueña Young Miko brindó en Rosario.

La artista estuvo acompañada en el escenario por Tini Stoessel, que -según se ve en el grabación- disfrutó del show en el detrás de escena, a un costado.

En un momento, Young Miko interpretó Fina, una canción que la puertorriqueña hizo junto a Bad Bunny. En una parte, la letra dice: "No sé que tú me hiciste, mami, que me tienes loco".

En el video que se hizo viral se observa que cuando le tocó cantar esa parte, la joven mira a Tini, la señala para indicar que le dedica esa frase y sigue luego caminando por el escenario.

Los rumores de romance entre ellas vienen hace meses y las pruebas demuestran que, al menos, hay mucha química.