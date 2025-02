La irritante actitud de Mauro Icardi con sus hijas que sacó por completo a Wanda Nara

"La información que tengo es que las nenas hace más de 10 días que no pueden hablar con su papá", precisó Pochi, que es amiga de la mediática.

Y amplió al respecto: "Por ejemplo le mandan un audio sin respuesta y para que sepa que viene de ellas y no de la madre le dice: 'Pa, soy Fran, me respondes'. Eso fue el domingo 9 de febrero y tiene las dos tildes, no fue bloqueado el teléfono".

"Después a los dos días: 'te estamos llamando, no te entran las llamadas ni los mensajes', 'Pa soy Isi dónde te llamamos'. Ahí están preguntando a qué número de teléfono llaman a su papá. Al otro día: 'Pa, soy Fran, estamos con Isi llamándote'", continuó la panelista sobre los fallidos intentos que habrían tenido las niñas para dialogar con su papá.

Y remarcó sobre este tema: "Consulté hace cuánto no se podían comunicar las nenas con el padre y supuestamente hace diez días que no tenían contacto".

"Del lado de Icardi dicen que él intenta comunicarse y que no lo logra", comentó al respecto Fernanda Iglesias. Y Matías Vázquez observó sobre la creciente tensión entre los dos: "Es una competencia de mostrarse en redes sociales de quién está más enamorado, hacen todo para el afuera".

mauro icardi wanda nara.jpg

La China Suárez sorprendió este domingo a sus seguidores al compartir un íntimo video de Mauro Icardi cantando un tema de Soledad Pastorutti.

A través de sus historias de Instagram, la actriz subió un clip donde el futbolista hace "playback" con la canción Nada tengo de ti.

Icardi, mirando a cámara, interpretó: "Yo sé que tú me quieres, alma mía. Culpable soy de haber llegado tarde y ahora que te mueres con mi muerte pregunto: '¿Qué es la vida sin tenerte?'".

“Cómo vas a sonreír así. Cómo vas a tener esos ojos. Cómo vas a mirarme así, ¿Cómo no voy a morir de amor?”, escribió la China enamorada sobre el video que compartió de su novio.

El delantero de Galatasaray, por su parte, posteó una foto con su chica y expresó: "No es por presumir, pero sí... es para presumirte". Acto seguido, Suárez replicó la historia de Mauro y manifestó: "Siempre con vos".