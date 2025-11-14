A24.com

¿Cómo lo tomará Wanda Nara?

La jugada de Mauro Icardi ante el juez que podría cambiar radicalmente el acuerdo por sus hijas

Mauro Icardi se mueve a contrarreloj para lograr un nuevo acuerdo antes de viajar a Turquía y así poder pasar más tiempo con sus hijas. Todos los detalles.

14 nov 2025, 16:51
Mauro Icardi presentó un escrito ante el juez Adrián Hagopian con el objetivo de solicitar una extensión del plazo, priorizando poder pasar más tiempo con sus hijas antes de que viaje a Turquía, y así restablecer posteriormente el contacto y la convivencia con Wanda Nara.

El futbolista disfruta cada día, hora, minuto y segundo que puede estar con las pequeñas. De hecho, en una decisión que generó polémica, optó por no llevarlas al colegio ni a la psicóloga, con el mismo objetivo de aprovechar al máximo ese tiempo con ellas. Guido Zaffora dio detalles en DDM (América TV) de la jugada que realizó el jugador del Galatasaray junto a sus abogadas.

Acaba de pedirle al juez Hagopian, mediante un escrito presentado por Lara Piro y Elba Marcovecchio, quedarse con sus hijas un tiempo más, informó el panelista sobre la intención del jugador.

Además, sobre cómo era el acuerdo original que tenía Icardi y el pedido al Galatasaray, Zaffora explicó: Él tenía que devolver a las hijas el lunes y hoy a la mañana (14 de octubre) pidió un día más, pero con posibilidad a extenderse, pidió hasta el martes. Llamó al club para pedir la extensión de la fecha de vuelta”.

“Lo quieren mucho en el Galatasaray y saben del estado de ánimo por sus hijas”, dijo con respecto a las consideraciones que tendría el club turco para poder otorgarle beneficios en estos momentos. Y agregó: “La fecha de vuelta es a fin de mes, dicen que es entre el 20 y el 21 de noviembre”.

Qué le pidieron las hijas a Mauro Icardi

Este viernes 14 de noviembre, Angie Balbiani contó en Puro Show (El Trece) detalles bombas de lo que fue el reencuentro familiar entre Mauro Icardi y sus hijas, después de más de cuatro meses. “Mauro se puso a llorar cuando las busco ”, señaló la panelista en primera instancia sobre lo abatido que se lo vio.

Y luego sumó cómo reaccionarlo las pequeñas al ver a su papá: “Las chicas fueron a abrazarlo y contenerlo. Le costó mucho a él conseguir lo que consiguió, este poder verlas después de tantos meses”.

Además, Balbiani reveló que las dos menores pidieron extender la visita: “Ellas hablaron y pidieron una extensión en esta visita, así que se quedan hasta el 17 con su papá. Las chicas mismas lo pidieron ”.

Por la tarde, Guido Zaffora fue más allá y contó en DDM (América TV) que hay existen grandes posibilidades que Mauro comparta tiempo con las pequeñas hasta el fin de semana que viene. Siempre y cuando el Galatasaray y el juez Adrián Hagopian estén de acuerdo.

