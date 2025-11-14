La jugada de Mauro Icardi ante el juez que podría cambiar radicalmente el acuerdo por sus hijas

“Lo quieren mucho en el Galatasaray y saben del estado de ánimo por sus hijas”, dijo con respecto a las consideraciones que tendría el club turco para poder otorgarle beneficios en estos momentos. Y agregó: “La fecha de vuelta es a fin de mes, dicen que es entre el 20 y el 21 de noviembre”.

Qué le pidieron las hijas a Mauro Icardi

Este viernes 14 de noviembre, Angie Balbiani contó en Puro Show (El Trece) detalles bombas de lo que fue el reencuentro familiar entre Mauro Icardi y sus hijas, después de más de cuatro meses. “Mauro se puso a llorar cuando las busco ”, señaló la panelista en primera instancia sobre lo abatido que se lo vio.

Y luego sumó cómo reaccionarlo las pequeñas al ver a su papá: “Las chicas fueron a abrazarlo y contenerlo. Le costó mucho a él conseguir lo que consiguió, este poder verlas después de tantos meses”.

Además, Balbiani reveló que las dos menores pidieron extender la visita: “Ellas hablaron y pidieron una extensión en esta visita, así que se quedan hasta el 17 con su papá. Las chicas mismas lo pidieron ”.

Por la tarde, Guido Zaffora fue más allá y contó en DDM (América TV) que hay existen grandes posibilidades que Mauro comparta tiempo con las pequeñas hasta el fin de semana que viene. Siempre y cuando el Galatasaray y el juez Adrián Hagopian estén de acuerdo.