El desgarrador llanto de Mauro Icardi y cómo reaccionaron sus hijas al verlo devastado como nunca

Y agregó: "La realidad es que le costó mucho a él conseguir lo que consiguió, esto de poder verlas”. Las niñas lo abrazaron a su papá y lo contuvieron al verlo tan emocionado por el reencuentro.

Además, Balbiani contó que las menores le pidieron a la licenciada del Ministerio Público Tutelar extender el tiempo pautado en un principio para poder estar unos días más con el papá, petición que fue concedida.

“Ellas hablaron y pidieron una extensión en esta visita, así que se quedan hasta el 17 con su papá. Las chicas mismas se lo pidieron a la licenciada Mattera del Ministerio Público Tutelar. Le dijeron: ‘queremos estar un rato más con papá porque lo extrañábamos’”, indicó la panelista.

Ante este emotivo momento del deportista con sus hijas, el conductor Matías Vázquez reflexionó: "Mauro se puso a llorar. ¿Cómo no va a lloar un hombre que estuvo aislado de sus hijas 140 días y recibió también lo peor de lo peor de parte de su ex pareja? ¿Ustedes recuerdan la explosión mediática con las imágenes en el Chateau y las nenas como víctimas? Después de eso, se cortó todo".

Embed

La polémica orden de Wanda Nara a su nuevo abogado por el conflicto con Mauro Icardi

Wanda Nara apartó de su defensa penal a Nicolás Payarola y ahora trascendió cuál habría sido la bajada de línea que le dio a su nuevo abogado Diego Palombo en la batalla judicial con su ex Mauro Icardi.

Yanina Latorre contó el jueves en el ciclo SQP (América Tv) que una de las primeras indicaciones de Wanda a Palombo habría sido que no tuviera comunicación con las abogadas de su ex, Elba Marcovecchio y Lara Piro.

"Payarola se mataba con Lara Piro pero lo hablaban, negocian y tratar de llegar a un acuerdo. Parece ser que la orden que tiene Diego Palombo (de parte de Wanda Nara) es la de ‘no acuerdo de no diálogo’ con las abogadas de Mauro y en consecuencia no llegar a ningún acuerdo", aseguró la conductora.

Y en esa lína amplió: "Las abogadas (de Icardi) quieren terminar el tema de la cuota alimentaria y que el 18 de diciembre cuando se presente Mauro en la próxima audiencia se organicen cómo pasan las fiestas las niñas, las vacaciones y los viajes".

Habrá que esperar la próxima semana para saber si finalmente habrá algún principio de acuerdo entre las partes y llega de una vez la paz definitiva en el escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi por sus hijas.