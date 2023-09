La palabra de Juliana Díaz tras la internación de Maxi Guidici: "Se acuerda pocas cosas"

“Yo no quise que vea nada, lo pusimos un poco en contexto porque a Maxi me lo entregaron dado vuelta hoy y era, o llevarlo a su departamento con custodia policial y que esté solo hasta que llegue su mamá, o que venga acá y que yo lo pueda contener. Así que bueno, les dije que si, que lo traigan acá”, siguió Juliana.

Juliana Díaz en LAM

Y remarcó: “Me lo trajeron dado vuelta, totalmente pasado de cosas. No lo internaron, le pusieron una silla con un suero y el chico se tomó un blíster entero de pastillas”.

Luego puntualizó en lo que sucedió una vez que Maxi salió del hospital y contó: "Durmió muchísimo toda la tarde, recién se despertó y comió algo pero no está enterado de nada, no sabe bien qué pasó anoche, se acuerda pocas cosas, horrible".

"Hay muchas cosas que creo que no se saben, el siempre muestra la parte linda pero hará un mes maso menos que empezó con la psiquiatra, a tomar mediación, pero no está siguiendo bien el tratamiento y eso lo tiene desequilibrado. También la frustración de querer algo y que no se le dé, son muchas cosas y estamos bastantes solos acá", aseguró.

El fuerte video de Maxi Guidici desde el hospital: "Me tienen como si fuese un delincuente"

Para el ex Gran Hermano 2022 Maximiliano Guidici éstas son horas más que difíciles. Sucede que atraviesa una delicada situación anímica y en la noche del jueves intentó quitarse la vida al consumir un blíster de pastillas, según consta en el acta policial. A eso se suma su nueva ruptura con Juliana, a quien conoció dentro del reality de Telefe, que coincide casualmente con un choque automovilístico que protagonizó el cordobés en las últimas horas.

Lo cierto es que tras alarmar a su familia, que no vive en Buenos Aires, su madre recurrió a su amigo El Cone Alexis Quiroga quien se acercó a domicilio, lo que desencadenó el llamado al SAME y posterior traslado al Hospital Ramos Mejía, donde lo atendieron.

Si bien fue evaluado y ya dado de alta, lo cierto es que esta mañana cuando todavía seguía en el hospital Maxi subió un alarmante video a sus Instagram Stories, para terminar borrándolo minutos después junto a otra imagen donde se lo ve con una vía con suero en su brazo.

“Todavía sigo acá. Son las 9 de la mañana. Desde la 1:30 estoy. Protocolo va, protocolo viene, estamos esperando un mail para que me puedan liberar. Ya me vieron los médicos”, se lo escucha relatar al ex GH. Asimismo, aseguró que estaba vigilado y disparó molesto contra el modus operandi del hospital.

“Tenemos un guardia acá pendiente, marca personal, no entiendo para qué, como si fuese un delincuente y hubiese hecho algo malo. La verdad que el trato, salvo de las dos chicas que están adentro, el trato del resto asqueroso. Yo no entiendo cómo podemos tener este tipo de gente trabajando en un lugar público. Es un asco. Estoy encerrado como si fuese un preso”, concluyó visiblemente incómodo.