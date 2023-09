El impactante informe policial sobre el intento de suicidio de Maxi Guidici, ex Gran Hermano: "Gran ingesta de..."

“Nuestra productora Euge le mandó un mensaje y él le contestó. Le puso ‘gracias, la estoy pasando mal, pero nada fuera de la vida’”, añadió.

“A lo mejor quiso tomar algo para tranquilizarse y lo tomó mal. No hay que hacer esas cosas”, sumó.

maxi guidici.jpg

El informe policial sobre la salud de Maxi Guidici

Con el preocupante anticipo de Pampito, Estefi Berardi compartió un breve informe que le llegó en vivo, sobre el episodio de Maxi, en el que la policía tomó parte.

Estefi Berardi: -Tengo algo exclusivo porque es directamente desde la comisaría. El tema ya está en la policía. Y me dicen: “Personal de la comisaría 1B es desplazado a Perón al 1500 por un masculino, que habría ingerido gran cantidad de pastillas. Arribado a su encuentro con am SAME que asiste y deriva al hospital Ramos Mejía a Maximiliano José Guidici, ex Gran Hermano bulancia del2022″.

Carmen Barbieri: -Es un intento de suicidio, ¿no lo dice ahí?

Estefi: -Sí, me da... Sí, está en la policía. Por ingesta de pastillas.

Carmen: -Vos no lo estás inventando. Leelo. Es intento de suicidio.

Estefi: -Sí, el diagnóstico sería ese.

Cabe destacar que Maxi está fuera de peligro, pero deberá recibir atención psicológica.

Maxi Juliana

Línea de Prevención del Suicidio - Ayuda a Personas en Crisis 135 (línea gratuita desde Capital y Gran Buenos Aires) 0800 345 1435 (desde todo el país)