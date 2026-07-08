Afirman que Andrea del Boca podría ser convocada a Gran Hermano VIP España: la cifra en euros que cobraría

Sin embargo, más allá de la posibilidad de verla nuevamente dentro de una casa televisiva, hubo un dato que despertó especial interés: el dinero que estaría dispuesto a desembolsar el ciclo para seducir a las figuras argentinas.

Según detalló Zaffora, la producción no planea convocar a un único representante del país, sino a varios famosos, y ya tendría definido el rango de cachets que recibirían según su nivel de popularidad. “El monto que están barajando en Gran Hermano VIP España para los famosos de Argentina, que no van a ir uno, van a ir varios, están hablando entre 20.000 y 30.000 euros, según la estelaridad”, afirmó.

Qué fue lo que hizo llorar a Andrea del Boca en Gran Hermano

Andrea del Boca atravesó uno de los momentos más duros desde que ingresó a Gran Hermano Generación Dorada (Telefe). En plena despedida de la casa, la actriz no logró contener el llanto tras participar de una dinámica que la llevó a evocar a su padre.

El 8 de julio, Ángel de Brito confirmó oficialmente la salida de la artista del reality, luego de que Santiago del Moro sorprendiera a los seguidores con un comunicado en sus historias de Instagram. De esa manera, se puso fin a las especulaciones sobre la continuidad de la participante, que había generado múltiples debates.

La situación se dio durante la actividad semanal, cuando Andrea fue invitada a elegir un sitio significativo de su vida. Ella decidió hablar de los estudios donde compartió su último trabajo con su padre, Nicolás del Boca, en la grabación de Mamá Corazón, la ficción producida en 2015.

"Este lugar es muy especial porque fue acá donde trabajé por última vez con mi papá. Te fuiste por unas mierdas de personas. Y, aunque haya salido absolutamente absuelta, nadie me va a devolver a mi padre", exclamó Andrea, quebrada en lágrimas, al recordar el dolor que le provocó el escándalo judicial vinculado a esa producción, causa de la que fue sobreseída en septiembre de 2025.