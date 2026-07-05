Lali deslumbró en el Orgullo de Madrid 2026 y fue una de las grandes figuras del Pride más multitudinario de Europa

Uno de los momentos más impactantes de la noche llegó cuando Miranda! apareció por sorpresa sobre el escenario para interpretar junto a LALI "Mejor Que Vos", desatando la euforia del público y regalando una de las ovaciones más grandes de toda la jornada.

La actuación de LALI se consolidó como uno de los momentos más celebrados de esta edición del Madrid Orgullo, compartiendo programación con algunos de los artistas más destacados del festival y reafirmando su lugar entre las figuras latinoamericanas con mayor proyección internacional.

Esta presentación se suma a un año histórico para la artista. Tras convocar a más de 160.000 personas con dos estadios River Plate completamente agotados, lanzar su sexto álbum de estudio, No Vayas a Atender Cuando el Demonio Llama, y continuar expandiendo su carrera alrededor del mundo, LALI sigue consolidando una proyección internacional sin precedentes.

España ocupa, además, un lugar especial dentro de ese recorrido. Luego de una serie de conciertos con localidades agotadas en distintas ciudades del país, la artista volvió a encontrarse con el público español en uno de los escenarios más emblemáticos del calendario cultural europeo, protagonizando una actuación que quedará entre los momentos más destacados de esta edición del Madrid Orgullo.

Con esta presentación en el mayor Pride de Europa, Lali continúa ampliando su presencia en los escenarios más importantes del mundo y reafirma un presente artístico que la consolida como una de las grandes referentes del pop latino a nivel internacional.