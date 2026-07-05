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LA ROMPE

Lali deslumbró en el Orgullo de Madrid 2026 y fue una de las grandes figuras del Pride más multitudinario de Europa

La cantante argentina convocó a más de 25.000 personas en el escenario principal de Plaza de España y sorprendió al público al invitar a Miranda! para interpretar en vivo “Mejor que vos”.

5 jul 2026, 08:00
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Lali volvió a hacer historia. El pasado 4 de julio, la artista argentina fue una de las grandes protagonistas del Madrid Orgullo 2026 (MADO), la celebración LGTBIQ+ más importante de Europa y uno de los encuentros por la diversidad más convocantes del mundo, donde la música, la cultura y la libertad se unen para reivindicar la igualdad y celebrar todas las identidades.

Ante más de 25.000 personas reunidas en Plaza de España, LALI presentó un show especial de 45 minutos creado exclusivamente para esta edición del Madrid Orgullo. Con un formato que fusionó el pop con un set de espíritu electrónico, la artista convirtió el corazón de Madrid en una gran celebración para que la comunidad bailara, cantara y viviera una noche atravesada por la libertad, la diversidad y el encuentro.

El show abrió con "Disciplina" y recorrió canciones como "Sola", "Motiveishon", "Como Tú", "1Amor", "Mejor Que Vos", "Soy" y "Fanático". Tras despedirse con LALI dio paso a un set de DJ Cascales que tomó el protagonismo durante los últimos quince minutos de la presentación, reforzando el espíritu festivo del Madrid Orgullo. Como parte de ese cierre, la artista invitó a amigos a subir al escenario para compartir el momento junto al público, transformando el final del show en una gran celebración colectiva.

Entre banderas, colores y miles de personas llegadas de todas partes del mundo, Plaza de España vivió una de las postales más representativas de esta edición del MADO. En un festival donde el orgullo también se celebra a través de la cultura, el arte y la música, la presentación de LALI se convirtió en un espacio de encuentro, celebración y libertad.

Uno de los momentos más impactantes de la noche llegó cuando Miranda! apareció por sorpresa sobre el escenario para interpretar junto a LALI "Mejor Que Vos", desatando la euforia del público y regalando una de las ovaciones más grandes de toda la jornada.

La actuación de LALI se consolidó como uno de los momentos más celebrados de esta edición del Madrid Orgullo, compartiendo programación con algunos de los artistas más destacados del festival y reafirmando su lugar entre las figuras latinoamericanas con mayor proyección internacional.

Esta presentación se suma a un año histórico para la artista. Tras convocar a más de 160.000 personas con dos estadios River Plate completamente agotados, lanzar su sexto álbum de estudio, No Vayas a Atender Cuando el Demonio Llama, y continuar expandiendo su carrera alrededor del mundo, LALI sigue consolidando una proyección internacional sin precedentes.

España ocupa, además, un lugar especial dentro de ese recorrido. Luego de una serie de conciertos con localidades agotadas en distintas ciudades del país, la artista volvió a encontrarse con el público español en uno de los escenarios más emblemáticos del calendario cultural europeo, protagonizando una actuación que quedará entre los momentos más destacados de esta edición del Madrid Orgullo.

Con esta presentación en el mayor Pride de Europa, Lali continúa ampliando su presencia en los escenarios más importantes del mundo y reafirma un presente artístico que la consolida como una de las grandes referentes del pop latino a nivel internacional.

     

 

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