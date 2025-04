Guillermina Valdés sorprendió al mostrar la curiosa técnica de respiración que practica su hija Helena Ortega

A través de sus historias de Intagram, la influencer subió un video donde se puede ver a Helena sentada en un sillón con una cinta en la boca mientras mira su teléfono.

“Helena Ortega con sus técnicas de respiración”, escribió la ex de Marcelo Tinelli sobre las imágenes que compartió.

La adolescente replicó la historia de su mamá y expresó: “¿Y qué voy a hacer si duermo con la boca jodidamente abierta?”. Esta práctica se la conoce como mouth taping y se utiliza para fomentar la respiración nasal.

Dante Ortega contó la actitud de su familia tras revelarles su orientación sexual

A pesar de haber nacido en una familia de artistas donde la fama es moneda corriente, con padres como Sebastián Ortega y Guillermina Valdés o abuelos como Palito Ortega y Evangelina Salazar, Dante Ortega siempre mantuvo un extremo perfil bajo y desde sus redes sociales sólo ha mostrado muy poco de su vida.

En tanto, en los últimos tiempos comenzó a aumentar su exposición tras abrirse camino en el mundo de la producción y la música. En este contexto, Dante se sentó a charlar con Gisela Busaniche de su trabajo, su familia, así como también de su vida privada. "Julieta es con la que más vínculo tuve, desde chico. Fue a la primera a la que le dije que me gustaban los hombres, antes incluso que a mi mamá y a mi papá. Me escuchó y me dijo que ya lo sabía", confió el joven.

Dante Ortega con sus hermano y su mamá, Guillermina Valdes.jpg

Asimismo, frente a la consulta de cuál fue la reacción familiar al conocer su preferencia sexual, Dante fue completamente sincero al confiar: "Lo tomaron bien, con mucha naturalidad. Mi abuela quizás al principio quería entender un poco más cómo era, cómo conocía a alguien, pero también se lo imaginaba. Ellos me quieren ver feliz".

Asimismo, con una visible armonía tanto interna como externa, Dante dejó en claro que vive su vida libremente más allá de la mirada ajena. "Si bien lo hice en un momento en el que ya no me importaba lo que pudieran decir, yo no lo conté para que me acepten sino para que lo sepan", concluyó.