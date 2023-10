La polémica declaración de la mujer de Aníbal Lotocki: "Me tomaría un rico café con el hermano de Silvina Luna"

Y aclaró: “Aníbal no puede salir del país, no tiene pasaporte porque está retenido en el Juzgado con lo cual lo tienen en una caja de seguridad. No tenemos visa para salir tampoco del país. También dijeron que habíamos hecho un agujero en el patio para salir por ahí, mentira, chicos, no hay ningún agujero ni nada, no nos vamos a ir a ningún lado".

"Ni siquiera a otra provincia porque Aníbal tiene sus hijos acá en Buenos Aires y es bastante presente, y él hace actividades durante la semana con sus hijos porque tiene que llevarlos a sus terapias, al médico, porque tienen diferentes tratamientos”, confirmó María José Favarón.

"Hace 15 años que trabajo con Aníbal, mis funciones fueron variando, pero era secretaria, atender llamados, agenda, seguimiento después de la cirugía cuando se operaban. Básicamente eso", explicó sobre su rol en la clínica de Lotocki. Y contó que ella se operó "en reiteradas ocasiones con él" y "tiene una vida recontra normal".

"Es un momento muy difícil, estamos transitando. Nosotros confiamos en que se hicieron las cosas y por ese motivo Aníbal siempre se presentó donde se tuvo que presentar", manifestó Favarón. Y sobre la ola de denuncias, comentó: "Hay mucha gente que tiene miedo y mucha gente influenciada".

En tanto, finalizó admitiendo que se juntaría a hablar con el hermano de Silvina Luna: "A Ezequiel no lo escuché hablar y no lo conozco. Me duele mucho, lo entiendo, y me movilizó mucho. Sé que en el algún momento la vida me va a dar la oportunidad de cruzarme con él. Tomaría un rico café con él, hablaría con él, de verdad me encantaría, sé que no es momento ahora pero puedo entender porque pasé una situación similar".

Aníbal Lotocki arrojó una dura reflexión en medio de una ola de denuncias en su contra

La muerte de Silvina Luna a los 43 años ocurrida el 31 de agosto puso nuevamente en el centro de las miradas a Aníbal Lotocki, quien ya condenado por lesiones graves en 2022 a cuatro años de prisión y 5 de inhabilitación para ejercer la medicina.

El cirujano ya cuenta con sentencia en la Justicia por las denuncias que realizaron Silvina Luna, Stefy Xipolitakis, Pamela Sosa y Gabriela Trenchi.

En este sentido, ante la ola de nuevas denuncias que aparecen en su contra de ex pacientes, Aníbal Lotocki rompió el silencio ante la consulta de la producción del ciclo Bien de mañana, El Trece, y explicó por qué opta por no dar declaraciones.

“Si me río soy un psicópata, si estoy serio o preocupado soy un farsante. Si no hago gesto alguno soy un indiferente que no le importa nada”, empezó su descargo vía WhatsApp el polémico cirujano.

Y continuó: “Si explico cualquier cuestión estoy mintiendo, si no la explico es porque estoy siendo sucio y me escondo. Así que les dejo el tema a ustedes que saben decir porque entienden lo que el público quiere escuchar".

Y cerró tajante: “Lo que diga no hace la diferencia, yo ya dije lo que tenía que decir, la Justicia se expidió...”.