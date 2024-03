La polémica frase de Narda Lepes sobre las licencias laborales que se volvió viral

“Le pedí a mi contador ‘¿me podés analizar todas las licencias que di de trabajo? Todas. Y dame estadísticas sobre eso’”, contó Lepes invitada a Hola Vos, un ciclo de streaming de Telefe.

“El 70% de las licencias que di fueron a hombres, de enfermedad, de esas cosas de licencia de trabajo, fueron a varones. El 85% de esas licencias son lesiones de fútbol”, precisó la cocinera, que luego diferenció: “Del 35% de las mujeres que pidieron licencia, el 80% eran cuidar a alguien. Prioridades, ¿no?”.

Por último, reflexionó: “Bueno, ahí tenés a los que te dicen ‘no, porque se embarazan, porque no sé qué’. El problema es que lo que más caro que me salió en mi vida profesional fueron las lesiones de fútbol de los varones”.

Narda Lepes se pronunció en contra de las apps de delivery y estalló la polémica: "Es una estupidez"

La popular cocinera argentina Narda Lepes no tuvo empacho en criticar duramente las aplicaciones de delivery desde una entrevista para un podcast. Allí, hizo visible su preocupación por la forma en que estas aplicaciones perjudican a los restaurantes y también a los usuarios.

“¿Puedo usar ninguna aplicación de pedidos? Nunca, nada más”, disparó Lepes, dejó en claro que no utiliza este tipo de servicios; y agregó tajante: “Hacer que alguien pedalee rápido 15 km para que puedas comerte dos empanadas me parece una estupidez”.

Pero eso no fue todo, porque la famosa cocinera también puntualizó en la falta de calidad que se encuentra habitualmente en la comida entregada a través de estas aplicaciones. “No es lo mismo la calidad de algo que viene en una caja de cartón en moto que algo que está en una mesa de un restaurante”, aseguró.

En tanto, Lepes apuntó que la mayoría de estas aplicaciones se basan en la demanda de los consumidores, lo que termina llevando a tomar decisiones erradas de los restós y las marcas en general. “Si todas las decisiones que se toman las toma un pelotudo de marketing sin un input filosofía, está mal”, disparó contundente la chef.

Fue allí cuando el conductor del podcast intervino explicando a la audiencia que la mentada nueva aplicación de entrega rápida se llama Turbo, si bien a menudo no logra cumplir con el tiempo prometido. “No puede ser que sea tan pajera, no me puedo levantar y bajar y comprarme empanadas, alguien que las hace a dos cuadras de mi casa”, concluyó entonces Narda Lepes visiblemente molesta criticando también a los consumidores de las entregas a domicilio.