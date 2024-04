La polémica sugerencia que le hizo Furia a Florencia sobre Coti Romero en Gran Hermano

"No la veo en ningún grupo", le dijo Florencia. "¿No? Yo pensé que se había enganchado con ustedes", le respondió Furia. "No, bah, creo que no", le contestó la jugadora.

"Bueno, tranca, que le sea leve. De mi parte no va a tener mucho", soltó picante Furia y agregó: "Vos sabés que cuido mucho mi energía, si siento que está muy pesada, me alejo".

Agostina expuso el punto débil de Furia dentro de Gran Hermano: "No se banca..."

La exparticipante de Gran Hermano, Agostina Spinelli, estuvo este miércoles en el programa de streaming de República Z, Se picó, y reveló qué es lo que más le molesta a Juliana 'Furia' Scaglione de sus contrincantes dentro del reality.

“Juliana tiene un problema con las mujeres, las ve como competencia. No se banca que entre una Barbie”, aseguró la expolicía en referencia al ingreso de Coti Romero, quien entró el martes a la casa más famosa del país.

Además, en el ciclo conducido por Fefe Bongiorno y Gastón Trezeguet, Spinelli criticó duramente el juego de la participante más polémica del show. "Jugá, pero jugá limpio. Juega sucio como persona", disparó.

El ingreso de la correntina al programa de Santiago del Moro desestabizó por completo a la tatuada. Juliana se quejó con uno de sus compañeros que Coti no la miraba. “Entra, no me mira y no me saluda. Ni me mira a los ojos. Saludó a todos y no me saludó”, había dicho Furia molesta.