Gran Hermano: Coti Romero analizó la casa y adelantó su estrategia de cara a la nominación

"Hoy mi votación quiero que sea dependiendo de quien es el líder de esta semana. Ojalá no esté fulminado, porque mi votación es en base eso. Yo no sé cómo mis compañeros van a reacción ante la situación que está sucediendo ahora, si me van a votar a mí, ojalá que no”, expresó la rubia.

En eso, admitió que tiene grandes chances de que quedar en placa y sentenció: "Por eso y porque creo que el juego estaría bien así, voy a nominar esta noche en base al líder de la semana. Me hubiera encantado hacer una espontánea para asegurarme, pero alguien ya la hizo antes y puede haber ido para ese lado, porque es Ema es el líder”.

Por último, habló a futuro y declaró: “Me estoy tratando de ganar la confianza de las Vizcachas, que dicen que no son un grupo pero claramente lo son porque más adelante si es que sigo estando acá, y lo voy a dar todo para eso, voy a hacer una jugada”.

Embed

El tenso ida y vuelta entre Martín y Coti Romero en Gran Hermano: "Te voy a sacar"

La casa de Gran Hermano (Telefe) está en constantes cambios. Anoche entró Coti Romero como una nueva participante y dejó impactados a todos sus compañeros, que analizan sus movimientos minuto a minuto.

Uno de los más atentos, es Martín Ku, quien se caracteriza por ser de los mayores estrategas dentro de la casa. De esta forma, mientras Emma lo ayudaba a arreglar su cabello, comentó: “La verdad es muy emocionante, ya quiero que juegue".

"¿Y pensás que no eta jugando?", contestó el estilista. “Si, ya está jugando, pero quiero ver. A mí me gusta ver, quiero ver las jugadas que hace”, agregó El Chino.

Sin embargo, ninguno se percató de que la correntina estaba escuchando la charla y por su puesto que con su personalidad picante no dudo en sumarse. "Bueno, si queres ver vas a tener que salir", le dijo a Martín.

En ese momento todo se tornó tenso y el joven retrucó: “Me parece que no voy a salir, me parece que te voy a sacar yo”. “Pero si estás queriendo ver, entonces vas a tener que ir afuera y verlo en la tele”, siguió ella.

"Yo acá veo la casa en vivo", cerró Ku y mientras Coti se reía Emma asombrado exclamó: “Martín quiere sacar a Coti, durísimas declaraciones".