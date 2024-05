La provocativa mirada de Noelia La Gata a Bautista marcando la cancha dentro de Gran Hermano

Mientras Mascia remarcaba que Darío y Flor son los participantes en concurso de los más nuevos mientras se refería a la tremenda ansiedad que manejan, la amiga de Emma intentó generar un ida y vuelta al expresar: “Debe ser difícil todo lo que aguantaron. Creen que se van y les agarra desesperación, ¿o no?”.

Fue allí cuando, Bauti confió: “Sí. Yo le decía a Nico que deje de decirme que faltan dos semanas porque yo me mentalizo y te da esa ansiedad de que termine. No traje fotos, vine en plan para estar preparado y no pensar en el afuera. Ahora quieras o no, te ilusionás”.

De esta manera, a pesar de dejar al descubierto la vulnerabilidad y los nervios que sienten los hermanitos en la recta final de la competencia, pudo verse a las claras cómo Noelia La Gata usó toda su sensualidad para intentar conectar con Mascia.

Noelia La Gata rompió el aislamiento y Emma sabe cómo sacar a Martín en Gran Hermano

Otra polémica parece haberse desatado dentro de la casa de Gran Hermano (Telefe) luego de que Noelia La Gata, la amiga de Emmanuel Vich que ingresó ayer por la noche al reality, protagonizara un momento de tensión con Martín Ku.

Este lunes, ingresaron a la casa los familiares y amigos más cercanos de los participantes, y sorprendieron a todos. En el caso del cordobés, quien entró a visitarlo fue su íntima amiga. Él mismo la describió como “Mi amiga, mi madre, mi todo”, lo que demostró el cariño que se tienen.

Pero, y pese a sus pocas horas en la casa, la entrada de Noelia no pasó desapercibida. Durante su primera noche, fue la protagonista de una incómoda escena de tensión con Martín Ku, otro de los jugadores.

Gran Hermano

Mientras se dirigía al living de la casa de Gran Hermano, Noelia se cruzó con varios de los participantes cuando salía de una de las habitaciones, entre los que se encontraba El Chino.

Al verlo, la cantante arrojó una picante frase que dejó a los presentes sin palabras, al no entender a qué se debía tal comportamiento tan sorpresivo.

“Ay Chino, no te acerques más a Emma por favor”, dijo Noelia mientras se alejaba, sin hacer ningún otro comentario al respecto. Ante esto, Martín y el resto de sus compañeros se quedaron mudos, confundidos al no comprender qué la llevó a hablarle de esa manera.