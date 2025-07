La reacción de Florencia Peña al enterarse que Viviana Canosa incluyó a su marido en la polémica denuncia

Embed

"Yo estoy muy angustiada porque, así como me pasa a mí, le puede pasar a cualquiera. Como me pasó a mí, a Lizy, a La Negra (Vernaci), a Betular, a Marley, digo, nos puede pasar a todos esto. De repente alguien decide hacer una denuncia mediática, porque esto, no olvidemos esto, esta denuncia tiene un pie en la justicia a alguien que la tomó en potencial sin ninguna prueba, sin ningún testigo", sumó la actriz a modo de ahogo desesperado.