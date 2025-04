La contundente decisión de Ulises ante el duro comunicado de Gran Hermano

"El mérito es todo de ustedes. Pero lo que realmente me entristece son los comentarios despectivos como los que formulaste. Tal vez considerás que el auto no estaba a tu altura, a la altura de tus exigencias. Si esta apreciación fuera correcta, habría sido justo que te bajaras de aquella prueba y que aumentaras las chances de tus compañeros", siguió.

Luego, le preguntó a Ulises por los próximos premios que habrán en la competencia: "Por eso, Ulises, te ofrezco, si esa fuera tu voluntad no jugar por estos premios, si es que permanecés en la casa tras la gala de eliminación. Asimismo también quiero darte la posibilidad de que renuncies al auto y que lo pongas a disposición de la casa para que alguno de tus compañeros tenga la oportunidad de obtenerlo".

Más adelante, el conductor Santiago del Moro ingresó de forma virtual a la casa y Ulises se expresó. "Pido las disculpas pertinentes. Soy un zarpado, seguramente hice un mal chiste, no lo recuerdo realmente. Estoy muy agradecido con el patrocinador del auto. Me paso tres pueblos con los chistes. Ustedes saben que soy irónico", afirmó el cordobés.

Y aseguró: "El auto me viene como anillo al dedo, porque todos saben que he pagado una sola cuota del que tengo en Córdoba. Pido disculpas, no solo al patrocinador sino también a la gente del otro lado, muchos quisieran tener un 0KM como tuve yo la suerte de tener".

Las graves declaraciones por las que Gran Hermano sancionó a Ulises: el video

Anoche Santiago del Moro anunció en los minutos finales de la emisión de Gran Hermano (Telefe) que este jueves Ulises Apóstolo será sancionado por los despectivos comentarios que hizo sobre el auto que ganó dentro del reality.

Así las cosas, por estas horas se viralizó el video en el que puede verse al cordobés junto a Chiara Mancuso burlándose del premio que obtuvo en lo que fue la primera competencia grande dentro de la casa, dado que luego vendrán otras. Puntualmente, Apóstolo dijo que el coche "parecía una aceituna" y que pensaba venderlo.

“A Despeñadero no iremos. ¿Te imáginás? Ir al pueblo y que me baje en el auto nuevo, ese, que me dieron, que parece una aceituna”, deslizó irónico generando una enorme carcajada por parte de Chiara, quien le consultó: “¿Por qué una aceituna? Es re lindo”. “Si, pero le pego una vendida”, confió Ulises disconforme con el premio.

Como era de suponer, los fanáticos del reality expresaron su enojo con Ulises desde las redes sociales y lo criticaron fuertemente, con comentarios como “¿Así actúan los del interior de Córdoba que no tienen nada?” o ”Desagradecido. Veremos cómo te recibe el Pueblo después de que te burlaste de ellos”.