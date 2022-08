La reacción de Lucas Rodríguez por el embarazo de Barbie Vélez

“No lo puedo creer todavía”, contó Nazarena, y aclaró que lo que vio dentro de la cajita que le mostró su hija era “el test de embarazo”. “Me dijo ‘Vení mami a comer a casa que te tengo que te cociné una pavada, no sé qué. Y como ella me contó que no estaba buscando…”, recordó.

“Yo la veo a Bárbara y la veo a Barbarita, la veo bebé, la veo chiquita”, confesó Nazarena. “Aparte, cuando la miré a los ojos, ella tenía un cag… que se me quedó diciendo ‘Sí, te juro que sí’ y después nos abrazamos y me dijo ‘¿Y ahora qué?’”, dijo entre risas y lágrimas.

La felicidad de Lucas Rodríguez por el embarazo de Barbie Vélez

Luego Barbie posteó una foto muy linda sonriendo al aire libre mientras su marido la abrazaba de atrás y le daba un tierno beso en la mejilla. "Se agranda la familia y no podemos estar más felices", señaló.

Al ver el posteo en la red social, Lucas Rodríguez reaccionó con cariño. "Te amo tanto", le dedicó él, muy amoroso, junto al emoji de corazón rojo.