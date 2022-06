La reacción de Mirtha Legrand ante los rumores de su posible desembarco en Telefe

Destacó que estaba esperando que su nieto termine las negociaciones confirmando que existía la posibilidad de que la diva no regrese a la pantalla de El Trece, con posibilidades de pasar a América o a Telefe.

PrimiciasYa se contactó con Mirtha, quien negó rotúndamente esa información y dijo que se enteró por este medio sobre la versión que circuló en las últimas horas.

"Es la primera noticia que tengo sobre esto, ante su conulta. Nacho no me dijo nada sobre esto que se dice, pero no es verdad. Hablen con Nacho", señaló Legrand.

La palabra de Nacho Viale sobre el futuro de Mirtha Legrand

“El plazo máximo para que El Trece acepte nuestra propuesta no venció, vencerá el viernes de la semana que viene”, dijo Nacho Viale en diálogo con La Nación.

“Aunque no tenemos un contrato vigente, existe un vínculo de negociación con El Trece”, remarcó Viale.

Este jueves se dijo que existió un encuentro en las oficinas de StoryLab mantenido por Viale y su socio Diego Palacio con Federico Levrino y Guillermo Pendino, dos de los productores más importantes de Telefe.

Si bien algunas versiones confirmaron el encuentro, Nacho señaló: “Puedo reunirme con ellos, pero no para hablar sobre Mirtha (Legrand)”.