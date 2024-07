La reacción a pura euforia de Bautista y Nico tras despedir a Darío y quedar como finalistas de Gran Hermano

"¡Denu! (por Denisse González) Naranjita se queda una semana más porque tiene que estar en la final. Le mano un beso grande a toda la gente, a todos. Me van a tener que bancar una semanita más porque estamos en la final", expresó eufórico el uruguayo.

"¿En dónde estás? ¿En la final?", bromeó Nico, y agregó: "Gracias de corazón a todos, a todos, a todos. Un beso realmente muy grande a todos nuestros compañeros, los queremos. Ellos lo saben igual. También a mi familia, mis tíos, mis primos, mis amigos, a la tribuna, a la tribuna de Bauti, a la del Chino".

"Nos quedan siete días y estamos acá. Es impresionante esto. Gracias, gracias. Sé que vos Flor (Florencia Regidor) también estás disfrutando mucho de esto. Así que gracias por todo", concluyó Nico mientras se fundían en un fuerte abrazo.

Catalina explicó la razón por la que no fue a la gala de eliminación de Gran Hermano: "La dignidad, ante todo"

La ex participante Catalina Gorostidi explicó este domingo el fuerte motivo por el que no asistió a la gala de eliminación de Gran Hermano, Telefe.

“Buenas noches. Hoy claramente no voy a ir a la gala porque en el momento que permiten ingresar nuevamente gente que ejerció violencia hacia mí o compañeros... mi presencia no estará, mañana en el debate sí", comunicó la ex jugadora.

Además, escribió en otro tuit: “Adjunto pruebas. Y que alguien me explique cómo hicieron para “detectar” a toda esa gente para hoy no dejar entrar, pero a otros sí. Raro. Nos vemos mañana en el debate. La dignidad, ante todo”.

Cabe recordar que cuando Juliana 'Furia' Scaglione que quedó eliminada de Gran Hermano, Catalina contó que recibió insultos por parte del fandom de la tatuada y que a su camioneta le tiraron piedrazos.