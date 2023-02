La reacción de Sebastián Yatra sobre la versión de que el nuevo tema de Tini estaría dedicado a su novia, Aitana

"Sebas, te quería preguntar por la nueva canción de Tini, es un éxito", le dijo el cronista del ciclo de Ángel de Brito y Yatra respondió mientras saludaba a un grupo de fans: "¿Les gustó? Está buena, ¿no?"

"¿Tuviste la posibilidad de escuchar el nuevo lanzamiento de Tini?", insistió el notero. "No, no lo he escuchado", dijo el colombiano.

"En las redes están hablando de que fue como tema de Shakira (por sus canciones en contra de su, Gerard Piqué y su actual novia, Clara Chía Martí), y que le dedica unos versos a Aitana", se le consultó de manera directa. "No, no, para nada. Que ella cuente en sus canciones lo que quiera contar", sentenció Sebastián Yatra.

Embed

El romántico primer festejo de San Valentín de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

Desde que comenzaron a salir en abril de 2022 la relación está cada vez más fuerte, y este martes 14 de febrero la pareja de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul festejó su primer día de San Valentín juntos, con románticos posteos en sus redes sociales.

Si bien ambos están separados por los compromisos laborales de cada uno, mientras el futbolista la rompe en el Atlético de Madrid y la cantante recorre varios países con sus shows, se hicieron mimos a la distancia.

Embed

La Triple T, que hoy lanzó el video de "Cupido", compartió en su cuenta de Instagram un posteo con una imagen de un espectacular ramo de rosas, acompañado de un misterioso sobre y una imagen de un periódico con su último álbum, acompañado de la tradicional flecha de San Valentín, un corazón y un emoji de una carita tierna.

Además, subió un video del ex de Camila Homs manejando, al ritmo de una romántica cumbia, que el luego reposteó en sus redes. "Te extrañoooo", le escribió el futbolista, con muchos corazones que acompañaron el posteo.