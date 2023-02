Bomba: Sebastián Yatra está en Argentina y se lo vio muy cerca de Tini Stoessel

image.png

"Me contaron que Yatra está en Argentina parando en Puerto Madero en el Hotel Faena, su ex ayer lanzó un tema y parecería ser que fue en el mismo hotel...Qué cerquita todo!!!!!!", escribió la cuenta de chimentos Gossipeame.

"Igual ellos están cada uno en su historia, no sean mal pensadas/os! Y él no tenía idea de esto! Just coincidencia!", cerró la cuenta sobre el posible encuentro de la novia de Rodrigo de Paul y su ex.

chisme sebastian yatra y tini.jpg

Además, Yatra fue a ver la exitosa comedia Casados con hijos al teatro Gran Rex y fueron Luisana Lopilato y su hermano, Darío, quienes compartieron la publicación.

yatra casados con hijos.jpg

El romántico primer festejo de San Valentín de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

Desde que comenzaron a salir en abril de 2022 la relación está cada vez más fuerte, y este martes 14 de febrero la pareja de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul festejó su primer día de San Valentín juntos, con románticos posteos en sus redes sociales.

Si bien ambos están separados por los compromisos laborales de cada uno, mientras el futbolista la rompe en el Atlético de Madrid y la cantante recorre varios países con sus shows, se hicieron mimos a la distancia.

Embed

La Triple T, que hoy lanzó el video de "Cupido", compartió en su cuenta de Instagram un posteo con una imagen de un espectacular ramo de rosas, acompañado de un misterioso sobre y una imagen de un periódico con su último álbum, acompañado de la tradicional flecha de San Valentín, un corazón y un emoji de una carita tierna.

Además, subió un video del ex de Camila Homs manejando, al ritmo de una romántica cumbia, que el luego reposteó en sus redes.

"Te extrañoooo", le escribió el futbolista, con muchos corazones que acompañaron el posteo.