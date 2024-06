La romántica foto que confirma que Alan y Sabrina de Gran Hermano están reconciliados

image.png

En su perfil en Instagram, Alan colgó una foto de su novia tirándole un beso, mientras comparten una cena romántica. A juzgar por las imágenes, el vínculo se afianzó y tienen mucho camino por delante por recorrer.

Días atras, en una gala de eliminación, Santiago del Moro aconsejó a la rubia, le sugirió dar vuelta la página y seguir adelante con el muchacho. Al parecer, tomó su palabra. "Yo te quiero decir simplemente una cosa. Sabri, dos mensajes bol… no valen un aparejo, un amor y un proyecto. Borran y cuenta nueva, dejate de joder. Hablen las cosas, a evolucionar, a no ser pendejos y sigan adelante", le había dicho el conductor.

Se pudrió todo: tenso cara a cara entre Sabrina Cortez y Alan Simone de Gran Hermano

Hace unos días, Santiago del Moro vio a Alan Simone y Sabrina Cortez en la tribuna, en el estudio de Gran Hermano. El conductor aprovechó la ocasión para aconsejar a los ex jugadores, que terminaron su relación en medio de un escándalo.

La bella rubia decidió dar un paso al costado y poner un punto final a la relación luego de encontrar chats comprometedores del muchacho con otras chicas.

Santiago hizo referencia a esos chats y expresó: "Yo te quiero decir simplemente una cosa. Sabri, dos mensajes bol… no valen un aparejo, un amor y un proyecto. Borran y cuenta nueva, dejate de joder. Hablen las cosas, a evolucionar, a no ser pendejos y sigan adelante".

Este miércoles, Alan y Sabrina tuvieron un tenso cara a cara en Te pido mildis, el programa que se emite por el streaming de Telefe.

El muchacho señaló que algunas actitudes de ella no le gustaba. "Habían cosas que no me gustaban y decidía bancármelas", sostuvo. "Yo también", retrucó la modelo. "¿Por qué estás todo el tiempo victimizándote y defendiéndote de algo?", le contestó Alan.

La respuesta de Sabrina fue tajante: "Lo que digo es que te ponés en un lugar como si lo único malo que hiciste fueron unos chats con unas minas". "Todos tenemos cosas más. Vos no tenés los chats, pero tenés un montón de cosas malas. Yo tengo un montón de cosas malas y los chats. No vas a quedar como al reina, ni yo voy a quedar como un rey", remató Alan.