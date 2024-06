El tremendo descargo de Sabrina Cortez tras separarse de Alan Simone: "Que se haga cargo"

“Es preferible la salud mental porque nada me cambia lo que quieran pensar de mí y de él y eso, créanme, le cag… la vida si se muestra”, agregó, dando a entender que tendría material que comprometería al joven.

“Así que debería agradecer que todavía hay buena gente que no busca seguidores y me siguen enviando los chats por privado porque ahora activó su cuenta, pero que no tire la pelota, que se haga cargo y responsable, como adulto que es, y deje de decir que sólo fue una respuesta a un chat porque es sabido que no y que hay muchas faltas de respeto ahí”, sumó tajante.

Y cerró, con todo: “Quiero decir que él sabía que eso estaba mal porque ya le estaba dando su segunda oportunidad. Somos adultos”.

Sabrina Cortez confirmó que se separó de Alan Simone tras descubrir que le fue infiel

Al aire en el canal de YouTube de Telefe, Sabrina Cortez leyó un comunicado, en el cual confirmó que se separó de Alan Simone, a quien conoció en la casa de Gran Hermano, tras haber confirmado que le fue infiel.

En el ciclo Te pido mildis, la modelo se quebró al dar detalles de la ruptura. "Hubieron algunas chicas se acercaron y me mostraron varios mensajes con él. En ese momento, tuve mi primer distanciamiento fuerte... nos alejamos por ese tema. Me dolió muchísimo leer mensajes de él con otras mujeres. Es horrendo. Es muy feo", contó.

Sabrina indició que, en el tiempo que vivieron su relación en reserva de los medios, atravesando por "obstáculos", que pudieron superar. Sin embargo, los problemas en la relación continuaron. "Fuimos superando varios obstáculos. Esta vez fue un rejunte de cosas.... Me rompe el corazón. Me desilusiona", añadió.

La ex GH remarcó que Alan le reconoció que no podía mantener un vínculo monogámico, que hacerlo le implicaba un gran esfuerzo. "Para mí no era un esfuerzo estar con él y solo con él", lanzó, en un claro misil para el muchacho.

Al finalizar, Sabrina expresó que no le guarda rencor. "Realmente lo quiero... y lo quiero un montón. Que la vida le dé todo lo que soñó. Que pueda rehacer su vida", cerró.