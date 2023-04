Daniela Christiansson reveló la angustia que vivió durante su embarazo de riesgo : "Lloré al enterarme"

posteo Daniela Christiansson embarazo de riesgo.jpg

“En la semana 31 de mi embarazo, mi médico me confirmó que tengo algo llamado placenta previa... En pocas palabras, es una complicación que no te permite dar a luz naturalmente porque la placenta se implanta demasiado baja y adelante de la salida”, explicó Daniela y agregó: “El médico me dijo que podríamos necesitar hacer una cesárea si la placenta no se movía en la semana 36″.

"Lloré a la mañana siguiente al saber que había un riesgo en mi embarazo. Pero después decidí pensar positivo y seguir con mis hábitos, aparte del deporte, ¡ya que nuestra mente es tan poderosa!”, aseguró entonces la mujer de Maxi López.

En tanto, la sueca detalló: “Unas semanas después se confirmó la cesárea y parece que la mejor fecha para ello fue dar a luz una semana antes, el 31 de marzo de 2023... Es mágico saber la fecha exacta en que tu bebé estará en tus brazos, escuchar el primer llanto de tu bebé una vez que esté fuera de tu vientre y muchos otros aspectos”.

Daniela Christiansson y su beba Elle sin mostrar la cara.jpg

Por qué Daniela Christiansson y Maxi López decidieron no mostrar la cara de su beba recién nacida

Claro que Daniela Christiansson remarcó un dato importante de cara al futuro tras la cesárea de Elle: “Se me permite tener un parto vaginal en el futuro. Así que tal vez tenga la oportunidad de experimentar ambos. Pero lo mejor de esta historia es que todo salió bien. Elle es maravillosa, alta y sana".

"No puedo estar más agradecida con nuestro médico y el equipo. Al día siguiente, ya estaba caminando y 2 días después ya no sentía dolor. Estoy bien ahora. Estamos de vuelta en casa, Elle está en súper forma. Estamos entrando en una rutina flexible basada en sus necesidades y trabajando en la lactancia materna. También he comenzado mi recuperación postparto. Estamos llenos de amor, es imposible describirlo”, sumó la flamante mamá completamente feliz.

Daniela Christiansson y Maxi López con Elle.jpg

Además, la modelo explicó los motivos por los cuales por el momento ni ella ni su pareja quieren mostrar el rostro de la beba: “Hemos decidido mantener nuestra privacidad con Elle por ahora".

Y aclaró contundente los motivos de su decisión al asegurar que "Hay demasiadas cosas locas y gente repugnante en el mundo, y les pedimos que respeten nuestra decisión. Somos muy conscientes de que todos quieren ver a nuestra hermosa princesa. Pero tengan paciencia. Pronto la conocerán. Ella es una increíble mezcla de Maxi y yo”.