La tajante reacción de Homero Pettinato al ser consultado por las denuncias a su papá

En primer el joven reflexionó acerca de cuanto le afecta que se hablen temas relacionados a su familia y admitió que lo que más dolía eran las noticias sobre su hermano Felipe.

“Con mi hermano me pone muy mal porque es una cuestión de salud mental, que se pone muy mi mamá, mi tía, mi abuela, la familia. Y ahí te duele un montón, ver a gente especulando e inventando sobre algunas cosas y que tu vieja esté llorando", confesó.

Y entonces aseguró: "Te pega desde un lugar que decís, esto no debería ser entretenimiento. Pero con mi viejo, no. Mi viejo, que se yo, que se defienda sola. Mi hermano si porque es algo que sufrimos, es una lucha larga que estamos dando toda la familia".

Homero Pettinato le respondió a Jimena Barón tras sus dichos sobre el cuerpo: "Te falta empatía"

Luego de que Jimena Barón hiciera un descargo en sus redes sociales contra los nutricionistas que la señalan como un mal ejemplo, Homero Pettinato, que trabaja en el streaming Olga, se refirió al respecto.

En el programa Sería increíble, con Nati Jota y Eial Moldavsky, el hijo de Roberto Pettinato señaló sobre la cantante: "Cuando vos tenés el cu.. hegemónico, y vos decís ‘tenemos que estar orgullosos de nuestros cuerpos’ y lo mostrás, es una falsedad”.

“Le estás diciendo a la persona que no tiene y no puede llegar a eso, ‘estate orgulloso de tu cuerpo’, pero mostrando un cuerpo que es el que esa persona quisiera tener, el que es el parámetro de belleza. Entonces si vos no entendés eso te está faltando empatía”, opinó.

Y cerró contundente: “En realidad no estás difundiendo orgullo, estás difundiendo hegemonía. ‘El orgullo es este cuerpo’, no estás difundiendo 'sintamos orgullo de la diversidad de todos los cuerpos'”.