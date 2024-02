Jimena Barón mostró su novedosa táctica de ahorro para el comienzo de clases de Momo: "Soy de las que..."

jimena baron momo colegio 1.jpg

“Mañana hay cole y no soy de las mamis que compran todo nuevo. Más bien, soy de las que rasquetean lo que hay”, describió Jimena Barón en la red social junto a una imagen donde se puede ver una caja repleta de lápices y lapiceras junto a una cartuchera negra sobre una mesa de vidrio.

Y exclamó: “(Momo) No quiere empezar el colegio, se quiere quedar conmigo. Hace que estamos juntos. ¡Por Dios, que empiece el colegio ya!”.

Luego, en otra imagen, mostró cómo lo ayudaba a preparar los separadores de las materias para las carpetas: "22 horas haciendo separadores okey (No le hablen así a sus hijos)", dijo Jimena con humor ante la atenta mirada del pequeño.

jimena baron momo colegio.jpg

La tajante reacción de Jimena Barón al ser consultada por la pareja de Daniel Osvaldo y Daniela Ballester

A pocos meses del comienzo del romance entre Daniel Osvaldo y Daniela Ballester, desde Socios del Espectáculo, El Trece, le preguntaron a Jimena Barón, ex del músico y madre de su hijo, acerca de este nuevo vínculo.

Lo cierto es que Jimena y Osvaldo mantienen un vínculo complicado actualmente y es por eso que la cantante mostró una postura muy firme al hablar del papá de Momo.

"No, chicos, no empiecen con el random. No hablo porque termino en portales con cosas de la vida de... que yo ya no estoy en esa", deslizó la artista apenas llegó la pregunta sobre el presente amoroso de su ex.

En eso el cronista resaltó el hecho de que aun son familia y ella contestó: "No me interesa. A mí me importa mi vida, mi hijo. Estoy re mil en otra. Chocha".

"Es el papá de Momo. Al papá de Momo lo tengo blindado como el papá de Momo, por mi hijo y por mi salud mental. Tengo una vida hermosa, finalmente, así que no me meto ahí", sentenció.