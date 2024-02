Tensión, incomodidad y enojo: la actitud Tamara Pettinato cuando le preguntaron por las denuncias contra Roberto

Este miércoles en Socios del espectáculo (El Trece) pasaron al aire una nota que le hicieron a Tamara, la hija de Roberto. La panelista se mostró incómoda al ser consultada por el tema.

"Nunca me metí en ese tema y creo que no me tendrían por qué venir a preguntar. No sé qué es lo que quieren que diga", respondió, notablemente indignada con la cronista.

"No sé qué querés que te diga. Es la no nota", añadió Tamara, sin demasiadas intenciones de seguir con la entrevista.

Ante la insistencia, Tamara reaccionó con furia. "Yo hablo de lo que se me canta, no hablo por mi familia. No se me canta el cu... hablar de esto, ni siquiera tienen una pregunta en concreto para hacerme", exclamó.

El desgarrador testimonio de Fernanda Iglesias sobre Roberto Pettinato: "Me ponía la mano en..."

Este martes, en LAM (América TV), la panelista Fernanda Iglesias habló de su horrible experiencia trabajando con Roberto Pettinato en Duro de Domar (El Trece) y recordó el acoso sexual que sufrió por parte del conductor.

Todo comenzó cuando la invitada Amalia Granata afirmó que Iglesias había sido pareja de Pettinato. "Yo no fui novia de Roberto. Yo fui acosada por Roberto. Eso pasó. Él se metía en mi camarín y me ponía la mano en la vagina, como si fuera una violación", contó.

"Se dijo que yo tenía una relación cuando estaba siendo acosada en un camarín", remarcó Fernanda. "Y obviamente se escuchaban ruidos, las maquilladoras estaban al lado, y ¿qué decían? 'Ay, tienen un romance'. No, señores, yo estaba siendo acosada", sostuvo.

"Yo no podía hacer nada", dijo la periodista en alusión a la época. El acoso que sufrió Iglesias con Pettinato fue en el año 2008, muchísimo antes del Me Too, movimiento que en 2017 se encargó de denunciar al productor estadounidense Harvey Weinstein, y sentó precedente para que las mujeres pudieran alzar su voz en situaciones de acoso.

Además, la panelista le tiró un palito a Viviana Canosa, quien en ese momento hacía periodismo de espectáculos, y contó: "Hasta Viviana Canosa hizo programas diciendo que 'Ay, sí, los vimos recorriendo Belgrano buscando muebles para mudarse juntos'". "Como si fuera un romance", añadió el conductor Ángel de Brito.

Más adelante, Iglesias también recordó: "En Un mundo perfecto que fue cuando él se masturbó adelante mío, después de eso yo empecé a decirle a mi novio: 'por qué no me acompañás'. Es terrible. Lo peor de todo es que yo no me daba cuenta de que estaba siendo acosada: 'yo pensaba es que lo tiene que pasar en la tele'. Cuando Thelma Fardim contó lo que le había pasado y cuando todas salieron a contar, lloré tres días seguidos".