La Tora de Gran Hermano 2022 reveló la exorbitante cifra en dólares que le ofrecieron por sexo

La Tora remarcó que quiere volver a encontrarse con Nacho para intentar seguir el vínculo que nació en la casa. "La realidad es que si me escriben así de la nada para empezar a hablar no respondo. Pero si alguien me pone un comentario buena onda, de buena manera, ese sí lo respondo, pero cuando empieza el tiroteo me hago la bolu...”, explicó.

Por último, el conductor le preguntó si algún admirador le ofreció dinero a cambio de un encuentro íntimo y Lucila sorprendió con su respuesta. "Sí, pero no le di bola, lo dejé pasar. Creo que eran 10 mil dólares. Pensé que me estaban descansando, que era mentira", confesó la ex GH.

lucila villar gran hermano.jpg

La Tora se sinceró sobre la razón que la llevó a dejar Gran Hermano 2022: "Lo que me perjudicó fue..."

Tras haber quedado eliminada de Gran Hermano 2022, con el 56,96 % de los votos, Lucila Villar habló con PrimiciasYa sobre su segunda experiencia en la casa.

"Siento que esta vez fue diferente a la anterior. De hecho, ahora me veo más tranquila y con menos ansiedad, que la primera vez que salí del reality", resumió La Tora sobre su reciente estadía en el programa.

La rubia reconoció que los enfrentamientos con su madre en la casa le jugaron en contra: "Los choques con mi mamá me perjudicaron. De todos modos, son los choques normales que puede tener una madre con su hija".

Más allá de no haber ganado, La Tora logró su objetivo en GH. "Entré al reality para vivir la experiencia. Es loco haber estado ahí adentro. Es algo único que no se puede explicar", sostuvo.

Por último, mencionó cómo imagina su futuro en los medios, Lucila. "Voy a hacer algo con streaming y me encantaría probarme como panelista en el programa de Georgina Barbarossa o en el de Vero Lozano", cerró.