Gran Hermano: tras el beso hot en la fiesta, Zunino destrozó a Luana con una confesión dolorosa

Lejos de dudar, Zunino fue categórico sobre sus sentimientos: “Con lo que pasó hoy me di cuenta que no me interesa otra mujer que no sea Micaela. Te lo firmo acá”.

Así, el participante dejó en claro que, pese al momento vivido en la fiesta, su interés sigue estando fuera de la casa.

Embed

Revelaron qué había en el "bolso" que Lucas le mencionó a Luana Fernández en el derecho a réplica de Gran Hermano

“Al final el bolso apareció, por suerte”. Con esas palabras, Lucas se despidió de Luana Fernández durante el primer derecho a réplica en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe). Bastó esa mención para que en redes sociales se dispararan las especulaciones: ¿qué escondía ese bolso y por qué era tan importante?

La incógnita se despejó, días pasados, en La Jugada de Streams Telefe, donde Lucas decidió dar detalles. “Tenía plata en dólares, mi pasaporte italiano y otros documentos que es un dolor de hue... perderlos”, confesó, dejando claro que no se trataba de un olvido menor. Y sobre Luana agregó: “Lo ocultó. No quiso que yo sepa que el bolso no estaba”.

El relato se volvió aún más atractivo cuando Lucas recordó cómo sucedió todo: “Fue justo en el último recital de Bud Bunny, que fuimos juntos, yo la invité el mismo domingo. Y cuando volvimos a nuestra casa, porque vivíamos juntos hace seis años, yo miro para atrás, con el bolsito ahí atrás. Estaba tan cansado que dije: 'Lo dejo ahí'. Total, vivimos en un barrio que vos podés dejar el auto abierto y no pasa nada. Dije: 'Mañana me levanto y lo agarro'. A la mañana siguiente ella se va y yo me quedo laburando en casa. Cuando vuelve, digo: 'Voy a buscar el bolso que me olvidé'. Lo voy a sacar y no estaba”.

La tensión siguió cuando Daniela Celis lo enfrentó con la pregunta que todos querían hacer: “¿Y cuándo encontraste el bolso, encontraste todas las documentaciones y la plata?”. La respuesta de Lucas fue enigmática: “Había algo que faltaba, prefiero no decir qué era”.

Así, el bolso terminó convertido en protagonista inesperado del reality, con un misterio que todavía mantiene a la audiencia enganchada.