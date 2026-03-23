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Gran Hermano: tras el beso hot en la fiesta, Zunino destrozó a Luana con una confesión dolorosa

Franco Zunino habló sin filtro después del momento íntimo en la fiesta en la que besó a Luana Fernández y dejó en claro qué siente realmente.

23 mar 2026, 00:20
Gran Hermano tras el beso hot en la fiesta, Zunino destrozó a Luana con una confesión dolorosa
Gran Hermano tras el beso hot en la fiesta, Zunino destrozó a Luana con una confesión dolorosa

Gran Hermano tras el beso hot en la fiesta, Zunino destrozó a Luana con una confesión dolorosa

En medio de una nueva fiesta dentro de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), un momento entre Franco Zunino y Luana Fernández dio que hablar tanto dentro como fuera de la casa. Todo ocurrió cuando la participante lo sorprendió con un baile erótico que terminó en un beso, generando revuelo entre sus compañeros.

Sin embargo, lejos de dejarse llevar por la situación, Zunino mostró cierta preocupación después de lo ocurrido. En una charla con Martín, intentó poner paños fríos y aclarar su postura: “Yo fui claro con ella, está todo hablado. El tema es que después no se caiga”.

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El participante también dejó entrever el peso que implica el aislamiento del reality: “El no saber nada de afuera me arruina”, confesó, evidenciando su incertidumbre emocional.

Pero la frase más contundente llegó cuando se refirió directamente al beso con Luana: “La verdad, no sentí nada con el beso”. Ante esto, Martín le marcó la importancia de ser claro con sus decisiones: “Lo que tenes que hacer, si vas a tomar una decisión, ser firme, tener responsabilidad afectiva”.

Lejos de dudar, Zunino fue categórico sobre sus sentimientos: “Con lo que pasó hoy me di cuenta que no me interesa otra mujer que no sea Micaela. Te lo firmo acá”.

Así, el participante dejó en claro que, pese al momento vivido en la fiesta, su interés sigue estando fuera de la casa.

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Revelaron qué había en el "bolso" que Lucas le mencionó a Luana Fernández en el derecho a réplica de Gran Hermano

“Al final el bolso apareció, por suerte”. Con esas palabras, Lucas se despidió de Luana Fernández durante el primer derecho a réplica en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe). Bastó esa mención para que en redes sociales se dispararan las especulaciones: ¿qué escondía ese bolso y por qué era tan importante?

La incógnita se despejó, días pasados, en La Jugada de Streams Telefe, donde Lucas decidió dar detalles. “Tenía plata en dólares, mi pasaporte italiano y otros documentos que es un dolor de hue... perderlos”, confesó, dejando claro que no se trataba de un olvido menor. Y sobre Luana agregó: “Lo ocultó. No quiso que yo sepa que el bolso no estaba”.

El relato se volvió aún más atractivo cuando Lucas recordó cómo sucedió todo: “Fue justo en el último recital de Bud Bunny, que fuimos juntos, yo la invité el mismo domingo. Y cuando volvimos a nuestra casa, porque vivíamos juntos hace seis años, yo miro para atrás, con el bolsito ahí atrás. Estaba tan cansado que dije: 'Lo dejo ahí'. Total, vivimos en un barrio que vos podés dejar el auto abierto y no pasa nada. Dije: 'Mañana me levanto y lo agarro'. A la mañana siguiente ella se va y yo me quedo laburando en casa. Cuando vuelve, digo: 'Voy a buscar el bolso que me olvidé'. Lo voy a sacar y no estaba”.

La tensión siguió cuando Daniela Celis lo enfrentó con la pregunta que todos querían hacer: “¿Y cuándo encontraste el bolso, encontraste todas las documentaciones y la plata?”. La respuesta de Lucas fue enigmática: “Había algo que faltaba, prefiero no decir qué era”.

Así, el bolso terminó convertido en protagonista inesperado del reality, con un misterio que todavía mantiene a la audiencia enganchada.

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