"Hablan de chats": señalan con qué jugador de la Selección habría intentado estar Emilia Mernes

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¿Emilia Mernes intentó tener algo con Rodrigo De Paul?

En el ciclo fueron más allá y varios panelistas apuntaron sus sospechas hacia Rodrigo De Paul. Como dato que alimentaría esa teoría, recordaron que en uno de los impasses de su relación con Tini Stoessel, el futbolista fue visto solo en un show de Emilia, un episodio que ahora volvió a cobrar relevancia.

“Después pasaron cosas… A mí me hablan de chats”, agregó Sposato, dejando entrever que el malestar no se habría limitado a una impresión incómoda en aquella celebración. Y Tauro avanzó con una deducción que rápidamente se volvió viral: “Le habría escrito a un jugador. Entonces, yo tengo que deducir… Si Tini la dejó de seguir es porque le escribió a De Paul”.

Por ahora, no hubo confirmaciones públicas de ninguna de las partes involucradas, pero la versión ya hizo estallar las redes y volvió a poner a Emilia en el centro de una polémica tan inesperada como explosiva.