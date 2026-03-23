"Hablan de chats": señalan con qué jugador de la Selección habría intentado estar Emilia Mernes
En las últimas horas, se supo sobre una explosiva revelación sobre el origen de la pelea entre Tini Stoessel y Emilia Mernes tras la fiesta de la Scaloneta. Nuevos detalles.
23 mar 2026, 09:23
"Hablan de chats": señalan con qué jugador de la Selección habría intentado estar Emilia Mernes
Este domingo en Infama (América TV) estalló una versión que mezcla al pop urbano con la intimidad de los campeones del mundo y que, de inmediato, encendió las redes. Según contaron en el programa,Emilia Mernes habría quedado en la mira de varias parejas de los jugadores de la Selección argentina y eso habría derivado en una fuerte “cancelación” dentro de ese exclusivo grupo.
De acuerdo a lo que se dijo al aire, el origen del conflicto se remontaría a la fiesta privada de los Campeones del Mundo en 2022, un festejo reservado para futbolistas y sus parejas, al que la cantante asistió junto a Duki. Allí, siempre según esta versión, algunas mujeres del plantel habrían quedado incómodas con la actitud de Emilia, a quien describieron como “muy mirona” y “provocativa”.
“No les gustó la actitud de Emilia Mernes en esta fiesta. Consideraron muy ‘mirona’”, señaló Santiago Sposato, al tiempo que aclaró que esa información le había llegado a través de una de las mujeres vinculadas al círculo de los futbolistas. Por su parte, Marcela Tauro fue todavía más directa: “Están enojadas las mujeres de los jugadores porque en esa fiesta ella habría tenido una actitud fea”.
Sin embargo, la tensión no habría terminado aquella noche. Con el paso del tiempo, empezó a circular en el entorno de la Selección un rumor todavía más delicado: la supuesta existencia de mensajes o interacciones privadas entre Emilia y uno de los jugadores más importantes del equipo.
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¿Emilia Mernes intentó tener algo con Rodrigo De Paul?
En el ciclo fueron más allá y varios panelistas apuntaron sus sospechas hacia Rodrigo De Paul. Como dato que alimentaría esa teoría, recordaron que en uno de los impasses de su relación con Tini Stoessel, el futbolista fue visto solo en un show de Emilia, un episodio que ahora volvió a cobrar relevancia.
“Después pasaron cosas… A mí me hablan de chats”, agregó Sposato, dejando entrever que el malestar no se habría limitado a una impresión incómoda en aquella celebración. Y Tauro avanzó con una deducción que rápidamente se volvió viral: “Le habría escrito a un jugador. Entonces, yo tengo que deducir… Si Tini la dejó de seguir es porque le escribió a De Paul”.
Por ahora, no hubo confirmaciones públicas de ninguna de las partes involucradas, pero la versión ya hizo estallar las redes y volvió a poner a Emilia en el centro de una polémica tan inesperada como explosiva.