Jenny Mavinga estalló en llanto en Gran Hermano y lanzó un duro descargo contra sus compañeras

Luego, en un momento de profunda emoción, abrió su historia personal y explicó el trasfondo de su forma de ser: “Por mi forma de pensar, por mi forma de cuidar, porque en toda mi vida no tuve nadie que me cuide. La única cosa que yo recibí fue golpe, golpe y golpe, y desprecio. Entonces la única cosa que yo aprendí en mi vida fue protegerme, cuidarme. Pero esa forma de ser, de cuidarme, a muchas acá en la casa les molesta, más ellas tres”.

El conflicto no terminó ahí. Durante una actividad grupal, Mavinga recordó un episodio de bullying que vivió en su infancia, que incluso derivó en agresiones físicas. En ese contexto, una reacción de Cinzia volvió a generar malestar: “Siempre hay violencia”.

Tras enterarse de ese comentario por intermedio de Yipio, quien le advirtió: “Cinzia daba vuelta el carnero, te expone”, la participante decidió ir al streaming room para hacer un nuevo descargo.

Entre lágrimas, fue contundente: “No es bueno eso usarlo para juego, no es justo. Porque Mavinga, esa chica que transformó el sufrimiento y la violencia en algo bueno… Sé de dónde vengo y a dónde voy, jamás voy a ser una chica violenta. Tengo esa personalidad porque sufrí de violencia. No voy a permitir que nadie diga lo que no soy, porque siempre voy a ser Mavinga, mujer fuerte”.

Embed

Qué le dijo Carmiña Masi a Jenny Mavinga antes de ser expulsada de Gran Hermano Generación Dorada

Hace dos semanas, la expulsión de Carmiña Masi de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) por sus comentarios racistas contra Jenny Mavinga generó un momento de máxima tensión dentro de la casa.

Antes de retirarse definitivamente, la participante protagonizó un cara a cara con Mavinga, quien se acercó visiblemente afectada para pedirle explicaciones.

"Nunca te hice nada Carmiña, ¿Por qué?", le consultó Mavinga mientras se aproximaba a la puerta por donde la participante estaba a punto de salir. Y agregó con evidente dolor: "Fui la primera en hablar con vos cuando decías que nadie te daba bola".

Ante ese planteo, Carmiña Masi intentó justificarse y reconocer su error. "Mil veces hice contigo ese chiste, que no se hace, es de mal gusto. Al toque que dije eso me di cuenta, es un chiste de muy mal gusto y al toque me di cuenta que está mal", le explicó.

En ese mismo intercambio, y antes de abandonar la casa, la periodista también pidió disculpas públicas. "Entiendo que son las reglas del juego, te pido disculpas y a toda la gente de color, sabes que no tengo ningun problema contigo. Lo hablaremos afuera", cerró.

La escena, que ocurrió segundos después del anuncio de la sanción, se convirtió en uno de los momentos más impactantes de la edición y generó una fuerte repercusión en redes sociales.