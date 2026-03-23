Jenny Mavinga estalló en llanto en Gran Hermano y lanzó un duro descargo contra sus compañeras
Jenny Mavinga quedó en el centro de la polémica dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada y respondió con un descargo cargado de emoción tras los dichos de sus compañeras.
23 mar 2026, 00:51
Jenny Mavinga estalló en llanto en Gran Hermano y lanzó un duro descargo contra sus compañeras
La tensión no da respiro en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) y en los últimos días una de las protagonistas fue Jenny Mavinga, quien quedó envuelta en una fuerte polémica luego de ser señalada por supuestos comentarios violentos dentro de la casa.
Todo se originó a partir de una frase que lanzó la participante en tono de queja: “La próxima no va a dormir nadie, voy a agarrar la olla y voy a hacer una huelga acá”. Sin embargo, la situación escaló rápidamente cuando Solange Abraham interpretó sus palabras de otra manera y se lo transmitió a su grupo: “Dice que nos va a pegar con una sartén”.
Ese comentario desató un clima tenso que derivó en cruces cada vez más fuertes, especialmente con Cinzia Francischiello y otras jugadoras. La polémica siguió creciendo con el correr de los días, hasta que Mavinga decidió hablar abiertamente en el confesionario.
Visiblemente afectada, expresó: “Tengo un par de compañeras que me acusan de violencia, Sol, Danelik y Cinzia, y no me gusta que la gente soberbia me venga a acusar de algo que no soy”.
Luego, en un momento de profunda emoción, abrió su historia personal y explicó el trasfondo de su forma de ser: “Por mi forma de pensar, por mi forma de cuidar, porque en toda mi vida no tuve nadie que me cuide. La única cosa que yo recibí fue golpe, golpe y golpe, y desprecio. Entonces la única cosa que yo aprendí en mi vida fue protegerme, cuidarme. Pero esa forma de ser, de cuidarme, a muchas acá en la casa les molesta, más ellas tres”.
El conflicto no terminó ahí. Durante una actividad grupal, Mavinga recordó un episodio de bullying que vivió en su infancia, que incluso derivó en agresiones físicas. En ese contexto, una reacción de Cinzia volvió a generar malestar: “Siempre hay violencia”.
Tras enterarse de ese comentario por intermedio de Yipio, quien le advirtió: “Cinzia daba vuelta el carnero, te expone”, la participante decidió ir al streaming room para hacer un nuevo descargo.
Entre lágrimas, fue contundente: “No es bueno eso usarlo para juego, no es justo. Porque Mavinga, esa chica que transformó el sufrimiento y la violencia en algo bueno… Sé de dónde vengo y a dónde voy, jamás voy a ser una chica violenta. Tengo esa personalidad porque sufrí de violencia. No voy a permitir que nadie diga lo que no soy, porque siempre voy a ser Mavinga, mujer fuerte”.
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Qué le dijo Carmiña Masi a Jenny Mavinga antes de ser expulsada de Gran Hermano Generación Dorada
Hace dos semanas, la expulsión de Carmiña Masi de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) por sus comentarios racistas contra Jenny Mavinga generó un momento de máxima tensión dentro de la casa.
Antes de retirarse definitivamente, la participante protagonizó un cara a cara con Mavinga, quien se acercó visiblemente afectada para pedirle explicaciones.
"Nunca te hice nada Carmiña, ¿Por qué?", le consultó Mavinga mientras se aproximaba a la puerta por donde la participante estaba a punto de salir. Y agregó con evidente dolor: "Fui la primera en hablar con vos cuando decías que nadie te daba bola".
Ante ese planteo, Carmiña Masi intentó justificarse y reconocer su error. "Mil veces hice contigo ese chiste, que no se hace, es de mal gusto. Al toque que dije eso me di cuenta, es un chiste de muy mal gusto y al toque me di cuenta que está mal", le explicó.
En ese mismo intercambio, y antes de abandonar la casa, la periodista también pidió disculpas públicas. "Entiendo que son las reglas del juego, te pido disculpas y a toda la gente de color, sabes que no tengo ningun problema contigo. Lo hablaremos afuera", cerró.
La escena, que ocurrió segundos después del anuncio de la sanción, se convirtió en uno de los momentos más impactantes de la edición y generó una fuerte repercusión en redes sociales.