La tremeda opinión de Maxi López sobre Mauro Icardi y la China Suárez: "Son..."

Y fue ahí cuando Yanina le pidió que opine sobre la pareja que conformaron hace un año la actriz y Mauro Icardi. “Creo que se encontraron… te lo digo desde la vereda de enfrente. Se complementan, son tal para cual”, comentó Maxi.

Sin embargo, la pregunta principal seguía sin responderse, por lo que Majo Martino remarcó: “¿Le darías a la China Suárez?”. Esta vez, López se concentró y sacó de debajo de la manga un as verbal invencible: “Para mí, mi Daniela es diez veces más”, dijo para dar por finalizado el tema.

Quién reemplazará a Maxi López en MasterChef Celebrity

Maxi López confirmó en SQP (América TV) que dejará su lugar en MasterChef Celebrity (Telefe) y reveló quién será su reemplazo. En un mano a mano con Yanina Latorre, el exfutbolista le cedió el anuncio y la periodista no dudó en dar la primicia.

“Voy a reemplazar al señor Maxi López en MasterChef”, anunció Yanina entre risas, asegurando que promete “cuidarle el lugar”. Aunque dijo saber cocinar, admitió tener “pánico” por el desafío que implica ingresar al exitoso reality culinario.

El intercambio entre ambos dejó varios momentos divertidos, especialmente cuando discutieron sobre sus habilidades en la cocina. López bromeó sobre sus recetas “rápidas”, mientras que Yanina defendió sus preparaciones caseras y más saludables.

También hubo tiempo para una humorada sobre Wanda Nara, pareja de Maxi y conductora del ciclo. “¿Wanda está contenta con que yo vaya? Me tiene bloqueada en Instagram”, lanzó Latorre. Maxi respondió con ironía: “A vos te bloquean todos, qué harás vos”.