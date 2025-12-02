La tremeda opinión de Maxi López sobre Mauro Icardi y la China Suárez: "Son..."

Maxi López estuvo este lunes en exclusivo en SQP (América TV) donde habló de todo con Yanina Latorre y uno de los temas picantes fue a la hora de opinar sobre Mauro Icardi y La China Suárez.
Maxi se mostró mucho más relajado y amigable con Yanina, en concordancia con esta nueva etapa “post divorcio” de Wanda Nara, y por eso contestó sin filtro todas sus preguntas.
“¿Le darías a la China Suárez?”, arrojó sin filtró la conductora, que tuvo que repetir la pregunta tras un rodeo infinito del exfutbolista. “Me gusta… como baja la música”, señaló con humor él, en referencia a los efectos que le imprime el musicalizador del programa.
“Yo debo ser un poco anticuado, pero me pasa como cuando decían ‘la mujer de un amigo tiene bigote’. Está claro”, indicó Maxi, en referencia a que prefiere no opinar sobre la mujer que provoca la furia de Wanda desde hace cuatro años.
Y fue ahí cuando Yanina le pidió que opine sobre la pareja que conformaron hace un año la actriz y Mauro Icardi. “Creo que se encontraron… te lo digo desde la vereda de enfrente. Se complementan, son tal para cual”, comentó Maxi.
Sin embargo, la pregunta principal seguía sin responderse, por lo que Majo Martino remarcó: “¿Le darías a la China Suárez?”. Esta vez, López se concentró y sacó de debajo de la manga un as verbal invencible: “Para mí, mi Daniela es diez veces más”, dijo para dar por finalizado el tema.
Maxi López confirmó en SQP (América TV) que dejará su lugar en MasterChef Celebrity (Telefe) y reveló quién será su reemplazo. En un mano a mano con Yanina Latorre, el exfutbolista le cedió el anuncio y la periodista no dudó en dar la primicia.
“Voy a reemplazar al señor Maxi López en MasterChef”, anunció Yanina entre risas, asegurando que promete “cuidarle el lugar”. Aunque dijo saber cocinar, admitió tener “pánico” por el desafío que implica ingresar al exitoso reality culinario.
El intercambio entre ambos dejó varios momentos divertidos, especialmente cuando discutieron sobre sus habilidades en la cocina. López bromeó sobre sus recetas “rápidas”, mientras que Yanina defendió sus preparaciones caseras y más saludables.
También hubo tiempo para una humorada sobre Wanda Nara, pareja de Maxi y conductora del ciclo. “¿Wanda está contenta con que yo vaya? Me tiene bloqueada en Instagram”, lanzó Latorre. Maxi respondió con ironía: “A vos te bloquean todos, qué harás vos”.