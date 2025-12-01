El dardo elegante de Maxi López sobre la China Suárez que dejó sin palabras a Yanina Latorre

La charla siguió con la intervención de Majo Martino, que lo desafió: "Pero visualmente, la ves a la China y olvídate de la historia. ¿Le das?". López, sin dudar, reafirmó su amor por su pareja Daniela Christiansson: "Para mí, mi Daniela es 10 veces más".

Qué dijo Maxi López sobre Wanda Nara tras la estadía de Mauro Icardi y la China Suárez en el país

Maxi López estuvo como invitado en Sálvese quien pueda (América TV) y allí enfrentó varias preguntas vinculadas a Mauro Icardi, la China Suárez y Wanda Nara. Sin embargo, dejó en claro desde el inicio que su foco principal continúa siendo su familia y, sobre todo, sus hijos.

Cuando le preguntaron: "¿Viste la nota de la China (Suárez) con Mario (Pergolini) y con Moria (Casán)? ¿Qué opinás del momento de Mauro (Icardi)?", el exfutbolista no dudó en marcar distancia: "No, no opino, te digo la verdad, me concentro en mis chicos, en mi familia, en mi pareja y este me quedo con eso".

Al insistir sobre la exposición mediática de Icardi, López fue sincero: "No la vi sinceramente. Mario es un periodista que me encanta, siempre tuve buena onda con él. Mario ya me entrevistó varias veces, desde los inicios en River". Y con un toque de humor agregó: "Me parece un pibe super inteligente, tiene solo un defecto: que es hincha de Boca".

El diálogo también incluyó a Moria Casán: "¿Y Moria? ¿Irías con Moria? Está un poquito más cerca de la China". López respondió sin vueltas: "A Moria no la conozco, nunca la traté personalmente, pero sí, igual yo soy más team Susana".

La charla derivó inevitablemente en Wanda Nara y cómo la había visto tras la partida de Mauro e incluso de la China: "Y ahora que ya se fueron Mauro y la China, ¿cómo la viste a Wanda después de toda la la la anterior semana? ¿La viste angustiada, la viste bien?". López contestó: "No sabía que se habían ido. Me parece que estuvo bueno que él pase tiempo con las hijas. Yo a Wanda la vi bien, no me dijo nada fuera de lugar, pasaron tiempo con el padre y esa es la idea".

Respecto al vínculo de Icardi con los chicos, López fue categórico: "¿Con los chicos (Mauro) no pasó tiempo?". Y respondió: "No, porque pasé todo el tiempo yo. Estaba yo y todos los días armando algún plan con ellos".

Por último, al ser consultado sobre si tendría inconvenientes en que Mauro o sus hijos quisieran verlo, López reafirmó su postura: "No, ya lo dije en otro lugar también, o sea, yo me acomodo a la vida de mis hijos. Hoy mis hijos tienen fútbol, sus novias, su escuela. Yo me acomodo a lo que ellos tengan y vengo a acompañar, como lo hice siempre".