La tremenda revelación de Fernanda Meneses: "Estuve embarazada de Fabián Gianola"

"Soy culpable de haber estado con un hombre casado, me arrepiento de eso, no es mi pensamiento de hoy, lo estoy trabajando en terapia", indicó la actriz.

"No es menor el dato que estás diciendo, ¿Vos estuviste embarazada de Fabián Gianola?", le consultó directamente Angie Balbiani al escuchar su relato.

Y ahí la actriz confirmó: "Si, estuve embarazada de Fabián Gianola, es verdad. Eso no significa que haya llegado a término el embarazo, yo perdí muchos embarazos. La mayor de mis hijas ya es mayor de edad igualmente".

Embed

"¿Pero ese bebé nació Fernanda?", le consultó Guillermo Andino. Y ahí Fernanda explicó: "No me quiero meter en un problema porque hay gente que está sufriendo con todo esto. Mi hija tiene problemas cardíacos graves. Eso no va a la causa Guille".

"Cuando pasan los hechos que pasaron, que fue la violación que yo me di cuenta tiempo después, me tocó la vagina delante de muchas personas, fui llorando a maquilla. ¿Y quién fue testigo de eso? La maquilladora de Canal 9, que ahora está en Francia. Y me dijeron las maquilladoras que no fue la primera vez. La gente tiene miedo y entiendo", recordó Meneses sobre los hechos denunciados contra Gianola.

Y remarcó: "Lo había borrado de mi mente, hoy a mis 46 años no voy a seguir viendo víctima de Gianola. Yo me quedé sin trabajo y vendí bolitas de fraile amasadas por mí. Yo a él no le deseo que se quede sin trabajo eh, no".

Y después, habló de quién es el padre biológico de su hija: "Cuando quedo embarazada fue un milagro porque yo no podía tener hijos, yo ya estaba en pareja y decidí no contárselo a Fabián".

"Hoy mi hija que tiene 18 años no me habla por ejemplo. Su papá es Marcelo, quien la crio y durmió en una camioneta conmigo cuando ella estaba en terapia intensiva. Entonces te pregunto, ¿Quién es el padre? ¿Marcelo o Fabián?", cerró Fernanda.

fabian gianola 3.jpg

El fuerte relato de Griselda Sánchez sobre su mala experiencia con Fabián Gianola

En A la tarde, América Tv, Griselda Sánchez contó en diciembre de 2021 su mala experiencia laboral con Fabián Gianola. "Para mí fue muy feo, un calvario. Yo tenía mucha ilusión de trabajar con Fabián, lo admiraba, no lo conocía pero me gustaba su trabajo en TVR", dijo la ex Gran Hermano.

Y agregó: "Me llamaron para hacer un personaje en Bien tarde y la verdad que no tardó nada en el toqueteo. Era todo muy raro, te besaba acá o pasaba por un pasillito y te apoyaba".

"Cuando terminé de confirmar que estaba siendo abusivo o un acosador fue cuando me empezó a llamar a su camarín para repasar la letra y estaba en ropa interior y con las piernas abiertas. Muy feo la verdad", finalizó su fuerte relato.