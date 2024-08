Lali Espósito y Pedro Rosemblat hicieron una escapada romántica a Mendoza y un detalle dejó en shock a sus fans

En las imágenes se los puede ver a ambos en un hermoso viñedo. En otra de las fotos aparece Lali en un restaurante sosteniendo un hueso gigante, con cuatro copas de vino en la mesa.

lali espósito mendoza 1.jpg

lali espósito mendoza 2.jpg

lali espósito mendoza 3.jpg

Sin embargo, la imagen que más le llamó la atención a los fanáticos fue una en la que Lali posó tocándose la panza como si estuviera embarazada.

“Chicos, la vi con la mano en la panza y pensé cosas, no se rían”, comentó una fanática de la artista.

lali espósito, en mendoza.jpg

Pedro Rosemblat habló de su amor por Lali Espósito y reveló su deseo de ser padre

El comediante Pedro Rosemblat estuvo en el streaming de Cenital, el programa #OnTheRecord, y abrió su corazón al hablar de Lali Espósito y de sus ganas de ser padre.

"Te veo muy enamorado y muy comprometido, no me quiero meter en quilombos, por primera vez", le comentó el periodista Iván Schargrodsky. “Sí, la verdad que lo siento así y no quiero ser injusto (con sus parejas anteriores), pero siento que uno cuando se enamora siente que se enamora por primera vez, o que no tiene nada que ver con las veces anteriores”, reflexionó.

“Porque si tuviera que ver con las veces anteriores, significa que uno está atado a otros amores y eso no es así. Lo estuve pensando y conversando mucho de sentir que este es un amor adulto. Y es una forma chota de llamarlo, porque supone que la adultez es una forma madura y no problematizada de tener un vínculo”, agregó el creador de Gelatina.

Rosemblat también expresó: “Sí siento una comodidad, en el buen sentido, que no hago ningún esfuerzo, nada me da paja de ‘bueno, hay que sostener la relación y vamos a hacer esto aunque no tenemos ganas’, y no me pasa nunca eso. Y sí, la verdad que estoy profundamente enamorado y siento que como nunca”.

Embed

Y sumó: “Creo que lo que me conmueve mucho es la forma de ella de ver la vida, muy vinculada con el placer, con el disfrute, con la felicidad que a mí me cuesta un poco más, pero que estoy seguro de que es por ahí”.

“Hay algo ahí muy zarpado que ella me marca en la construcción del hogar, que yo tengo muy presente, de tener la casa ordenada… siempre uno de la persona que se enamora, con la que construye un vínculo, se complementa y algo trae a tu vida. Mariana me enseña y me potencia la capacidad de disfrutar de las cosas y que si estás en una fiesta en tu casa no pienses en que se está ensuciando la alfombra, sino que disfrutes que están tus amigos ahí, bailando y pasándola bien”, sostuvo.

Más adelante, en otra parte de la entrevista, el periodista quiso saber si le gustaría ser papá. “¿Además de River, decís?”, le respondió Pedro en broma. “Qué boludo que sos”, le contestó Schargrodsky.

“Sí, la verdad que estuve mal porque era un momento tierno y lo corté, creo que, porque me dio un poco de inseguridad y me siento expuesto”, afirmó. “Lo escindo de tu relación actual para que esto no sea un título a nivel global, ¿querés no contestarlo?”, aclaró el periodista.

“Lo puedo contestar sin ningún problema porque la respuesta es que sí, me gustaría, es un deseo que tengo”, se sinceró. Ahí, Schargrodsky le consultó si quisiera serlo antes de los 40 años. “Sospecho que sí. No es una decisión unilateral, pero sí, puede ser. Falta mucho para los 40, así que creo que pronto es antes de los 40″, dijo Rosemblat, quien tiene 34 años.

Inmediatamente, le preguntó si había hablado de sus ganas de ser papá con Lali, a lo que él le respondió: “No, eso no lo voy a contestar”.