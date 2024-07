La jugada confesión sexual de Lali Espósito sobre su relación con Pedro Rosemblat

Así las cosas, durante la charla en streaming Moria le preguntó a Lali por sus planes durante la noche y cuando ella comentó que se encontraría con su novia, la conductora deslizó: "¿Van a...?". "Muy probablemente", admitió la artista ente risas.

Lali y Moria

A partir de ese momento la conversación tomó un rumbo más picante, y fiel a su estilo, La One preguntó: "¿Frecuencia sexual con Pedrito?".

“Intenso. Está viendo a mi mamá, Moria...”, se atajó Lali. Sin embargo, tras algunos chistes de la conductora, se animó a responder la pregunta y confesó: “Diario casi. Somos gente intensa. Jóvenes y valientes”.

Pedro Rosemblat mandó al frente a Lali Espósito y expuso su mayor defecto: "Tiene algunas limitaciones"

El humorista Pedro Rosemblat expuso este lunes a su novia Lali Espósito en medio de una cena en un exclusivo restaurante de Buenos Aires y reveló cuál es su mayor defecto.

A través de una historia de Instagram, Rosemblat mandó al frente a la cantante pop. "Tenemos un problema, les quiero contar una cosa. Nos invitaron a comer, y ella es una persona con incontables talentos, que no voy a describir en este video. Canta, baila, actúa, es graciosa y carismática, pero como todas las personas tiene algunas limitaciones", comenzó diciendo.

"En este caso es una mala influencer", disparó el dueño del streaming de Gelatina.

En el restaurante del hotel Four Seasons, Pedro mandó al frente a Lali: "Como influencer no es buena, no filma la carne sino el tenedor, saca una foto oscura".

"Se saca una selfie tomando vino y parece más bien una persona con problemas de alcoholismo que cool... y no sabemos muy bien cómo explicar que comimos muy rico acá", sumó.