Lali González fue vista a los besos con su nuevo novio a la salida del Bailando 2023

Además, para despejar cualquier duda, el tema también fue hablado en LAM (América), cuando Fernanda Iglesias deslizó que la actriz que estaba en pareja y que incluso se lo había confirmado directamente.

"Está enamorada y todo", reveló. Acto seguido, leyó el mensaje que la oriunda de Paraguay le envió y replicó: ”Un amigo que conocí, me cuida y me hace reír mucho. El tiempo pondrá o no las etiquetas".

Lali González aclaró sus confusos dichos contra Anabel Sánchez en el Bailando 2023

Ayer en el Bailando 2023 (América) Lali González y Anabel Sánchez protagonizaron un tenso cruce donde la actriz paraguaya lanzó confusas declaraciones hacia la modelo y dejó a todos desorientados en el estudio.

"Ojo con calumniar e injuriar, con eso no se juega. Sos una maleducada, irreverente, irrespetuosa y mal agradecida. Por tres empanadas nos echaste del camarín, pero ¿Qué somos? ¿Salvajes de África? Qué país che", fueron las palabras de Lali durante la gala.

Al quedar sentenciada, la participante volvió a la pista este martes, y tras ser salvada por el jurado, decidió aclarar ciertas cuestiones del enfrentamiento con su compañera. “Lo qué pasa es que yo no me sé pelear. Lo explicó como porteña porque veo que así lo entienden más, bueno, paso esto, yo hace dos semanas ya hablé con Anabel en vestuario y quedó todo joya, todo divino”, comenzó diciendo.

Y explicó: “El viernes me encuentro con algo y digo qué pasa, y entonces yo memorice algo de Moria y tire todo de una pelea en realities que yo vi mezclado con Esperando la Carroza. Porque si yo me peleo, voy a llorar entonces tire todo derecho. Tres empanadas porque mezclé la película”.