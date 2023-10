Bailando 2023: Lali González sorprendió a Marcelo Tinelli y al jurado con tragos y picantes mensajes

Después de hacerle algunas críticas sobre la preparación de un aperitivo con la gaseosa cola, el presentador leyó el mensaje que le dedicó la actriz. "El mío dice: 'Aries'. 'Cuidado con el sol, el mate y el gin. Número de la suerte: 8. Conocerás a un amor de país bilingüe", dijo Tinelli.

"Paraguay", lanzó Marcela Feudale. "¿País bilingüe?", se preguntó uno de los humoristas. Alguien opinó que podría ser Perú, por la participante Milett Figueroa, otro lanzó Brasil, por Xuxa, y finalmente repitieron la opción de Paraguay, ya que se habla tanto en español como en guaraní.

El conductor miró a Lali y le dijo: "¡Paraguay!". "¡Cierto!", expresó la actriz, que está soltera, haciéndose la desentendida. "¿A usted qué le tocó, Ángel?", le preguntó Marcelo.

"A mí me puso: 'Ángel, quisiera ser tuya, para LAMerte todo", respondió picante el presentador de LAM. "¿Y a usted, Pampita?", le consultó Tinelli. "El mío es tan fuerte que no lo puedo decir", contestó la modelo.

Moria también comentó su mensaje y lo leyó: "Estás para merecerte este mes una escapada a una isla desierta". Todos los mensajes venían bien hasta que llegó el de Polino. El periodista se quejó: "A mí me arruinó". Y entre risas lo leyó: "Dejá de joder y poneme un diez".

Embed

La inesperada confesión de Lali González en la pista del Bailando 2023

Este viernes, la actriz Lali González se presentó en la pista para la segunda ronda del Bailando 2023 (América) y sorprendió a todos al confesar su amor hacia un integrante del programa.

Sucede que Lali entró al estudio luego de la performance de Milett Figueroa, y al presenciar el coqueteo de la actriz peruana con Marcelo Tinelli, deslizó: “Mucho cuchilleo, mucho cotorreo, muy viernes de solteros...”.

Lali González

Fue entonces que el conductor le preguntó a Lali si estaba soltera, y al confirmar que si, ella aprovechó para decirle que le presente algún amigo. En eso, Marcelo sugirió a su primo Tirri y todo derivó en una inesperada declaración de amor.

“Tirri es mi mejor amigo y me está entrenando para ser DJ, pero yo estoy enamorada hace mucho tiempo de Ángel de Brito. El sabe pero no me cree, y ya sé que no me va a dar bola", reveló.