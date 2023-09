Las emotivas palabras de Marcelo Polino para Anabel Sánchez en el Bailando 2023: "Sos una sobreviviente"

Polino, además, le dedicó unas emotivas palabras a la joven antes de hacerle la devolución de su baile. "Esta niña es una sobreviviente. Sobreviviente al maltrato. Tuvieron que escapar con su mamá y sus hermanos de su padre, un padre golpeador. Han pasado muchas necesidades. Más allá del video (el de Vogue) representás a la juventud de este país que quiere salir adelante, que quiere ayudar a su familia", le dijo Polino a Anabel.

“Sos un ejemplo para una generación entera y te lo quiero agradecer".



"Me parece que tiene un valor enorme que lo cuentes. Y te lo dije en privado, no tengas vergüenza en contarlo porque inspirás a otra gente. Porque sos una sobreviviente. Me honra tenerte en la pista", agregó.

Anabel, con lágrimas en los ojos, le respondió: "Gracias. La verdad es que nos re costó salir, porque tener una persona que te diga que no podés, que no sos nadie, y una muchas veces se cree eso. No sé de dónde salió esa fuerza, pero también es gracias a mi mamá que decía: 'no, hay que poder siempre, no importa quién venga y te diga no podés'. Yo traté de salir de ahí, obviamente al principio cuesta, porque una entra en ese estado de víctima. Es cuestión de cada uno que tan fuerte se vuelve. Y salí adelante. Por eso, a los chicos que me siguen siempre les digo que los sueños sí se hacen realidad, cuestan".

"Pero si uno quiere y adentro está esa fuerza se puede. Y a veces no nos toca una familia linda, pero nos tenemos a nosotros mismos", agregó la participante.

Y al final, el conductor Marcelo Tinelli cerró con un conmovedor mensaje para Anabel: "Te merecés todo lo que te pasa. Nada no tiene merecimiento en esta vida. Disfrutá cada cosa que lo tenés hiper merecido. Cuando a uno le pasan tantas cosas fuertes en la vida es como sale una fuerza innata de cada uno y vos la tenés. Se te ve esa fuerza y es hermosa. La vida es esto, no son todos momentos lindos, ni van a ser todos momentos feos. La vida es un transitar entre lo bueno y lo malo. Es como el yin y el yang. Y me encanta que puedas transitar el camino de la vida.

"Y seguramente vas a tener golpes en la vida, pero seguí para adelante. Los que llegan siguen, a pesar de las dificultades, no se dan por vencido. Y si hay un ejemplo que tenés en este momento es que no te das por vencida, me encanta", concluyó el presentador y abrazó a la participante.

La increíble transformación de Anabel Sánchez, la joven que se postuló para ser modelo de Vogue

Anabel Sánchez, que saltó a la fama por su llamativo casting para Vogue, avanza a paso firme en el mundo de la moda. La joven firmó contrato con una importante agencia, tomó clases con Valeria Mazza y se animó a participar del desfile de una marca de tintura para el cabello.

En las últimas horas, en su cuenta de Instagram, la tiktoker de Francisco Solano publicó imágenes, donde aparece con un look completamente diferente: el pelo largo y con ondas.

"Otro sueño hecho realidad. Yo los admiro a ustedes. Gracias en serio y vamos por más", escribió Anabel en dicha publicación y agradeció a los profesionales que lograron ese cambio, Mauro de Brito y Vero Luna.

Esta semana, la joven posó para una producción de revista Gente y contó aún no puede creer todo lo que le esta sucediendo. “A veces termino una producción y me agarra inseguridad, lloro y me pregunto si me merezco lo que me está sucediendo”, confesó en esa revista.