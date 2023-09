Lourdes Sánchez mandó al frente a Marcelo Tinelli con un picante reproche

“Yo te invité este verano…”, deslizó la bailarina. “Si, no llegué pero no sabía como combinar los vuelos. Yo estaba en Mar del Plata y tenía que ir hasta Corrientes, pero voy a ir un día", agregó el conductor.

"Me dijiste que venías con una condición", confesó entonces Lourdes y Marcelo aseguró: " No me acuerdo, yo me acuerdo de tan pocas cosas. Estoy en una etapa que vivo el hoy, el presente, ¿Cuál era la condición que puse yo?".

“Que te consiga novia...”, cerró ella y el conductor bromeó con ir a la pausa entre risas.

El duro descargo de Lourdes Sánchez tras ser tildada de "vieja" en el Bailando 2023

Lourdes Sánchez todavía no debutó en la pista del Bailando 2023 (América TV) y ya se generó una polémica. La bailarina manifestó su furia mediante la red luego de que en el programa de Marcelo Tinelli la tildaran de "vieja".

Tras la performance de Coty Romero, exparticipante de Gran Hermano (Telefe), Ángel de Brito destacó que bancaba a la gente nueva. Ante esto, Tinelli arrojó: "Lo que a usted no le gusta es lo viejo, la camada vieja...".

"No me gustan los vintage, los que vienen sin ganas y la gente que no viene a dar todo y menosprecia el show", respondió el miembro del jurado. "Lourdes Sánchez, por ejemplo, ¿en qué grupo estaría?", preguntó filoso el conductor.

El descargo de Lourdes Sánchez

Tras este comentario, Lourdes recurrió a su cuenta de Instagram para compartir un descargo: "Me encanta ser vintage con 37 años, harta me tienen tildando a uno de viej@ y que se tiene que jubilar".

"Llegué a la pista con 21 años y sigo vigente, si fuera una persona insegura o débil, un comentario así puede lastimar mucho", cerró contundente la mujer del Chato Prada.