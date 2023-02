Las fotos del reencuentro de Fabián Cubero con Indiana en Mar del Plata

fabian cubero.jpg

"Un desayuno bien marplatense", describió en una de las postales Poroto, de 44 años, junto a una de sus tres hijas. Y luego en otra imagen comentó: "Almuerzo con la mayor".

Los dos compartieron un lindo momento de padre e hija tras unos días de distancia por las vacaciones del ex futbolista y su pareja al Caribe.

fabian cubero 1.jpg

Cabe recordar que Cubero y Mica Viciconte, con el pequeño Luca, habían viajado a Punta Cana, mientras que Nicole Neumann se encuentra en España junto a sus otras dos hijas, Allegra y Sienna.

"Menos de 48 horas en Barcelona. Ciudad que no conocíamos. Aprovechamos y nos dimos una escapadita de chicas. Y claro, las fanáticas del fútbol no me dejaron ir sin incluir el Camp Nou", expresó en una de las tantas fotos que subió la rubia a Instagram desde Europa en plena visita en la cancha del Barcelona y distintos lugares de la ciudad.

nicole neumann.jpg

Todo mal entre Nicole Neumann y su hija mayor, Indiana: elige vivir con su papá y no viajar con la modelo a ningún lado

Lo que parecía un simple rumor periodístico se terminó confirmando: Nicole Neumann está distanciada de su hija mayor, Indiana. Ya en diciembre pasado, Nicole Neumann viajó a San Juan para la última carrera de Turismo Carretera de su novio, Manu Urcera, quien se consagró campeón de la categoría. En ese viaje no estuvo Indiana quien prefirió irse a Mar del Plata con su papá y su novia, Mica Viciconte.

Luego llegó la Navidad y todos pensaban que las tres hijas de Nicole Neumann iban a estar juntas pero otra vez la separación fue inevitable.

Indiana se quedó con Mica Viciconte, su papá y su medio hermano, y Sienna y Allegra viajaron a Las Grutas junto a su mamá y la familia del novio de su mamá.

El dato que terminó de confirmar la noticia fue la presencia de dos de las hijas de la modelo en Punta del Este, otra vez la ausencia de Indiana generó un sinfín de especulaciones.

En las últimas horas se supo que Indiana ya decidió que quiere vivir con su papá, Fabián Cubero, su medio hermano y con Mica Viciconte, confirmó la periodista Laura Ubfal en su portal de noticias.